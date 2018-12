CAC40 : toujours au contact des 4960, secteur financier lourd

05/12/2018 | 16:40

Le CAC40 s'écarte peu d'un pivot situé vers 4.955Pts (soit -1% à plus ou moins 0,1% près) ce mercredi, en l'absence d'influx provenant de Wall Street, exceptionnellement clos ce 05/12 pour la célébration des obsèques de George Bush senior.



Avec -1% en moyenne, Paris et l'ensemble des places européennes ne s'en tirent pas trop mal vu les -3,1 à -3,8% perdus par les indices US mardi soir.



Les investisseurs invoquent les incertitudes sur le dossier du Brexit et les doutes entourant la trêve commerciale sino-américaine (avec un accord commercial, 'qui aura lieu...ou pas' selon un tweet de Donald Trump).

L'Euro-Stoxx50 (-0,9% vers 3.160) reste pénalisé par la lourdeur très perceptible du secteur bancaire en cette période d'inversion de courbe des taux US.



'Alors que l'on pensait les marchés sur la voie d'un rallye de fin d'année après les conclusions du sommet du G20, tout a basculé en quelques minutes hier après-midi. (...) Tout d'abord, l'incertitude qui entoure la trêve commerciale entre les États-Unis et la Chine a pesé sur les valeurs technologiques et industrielles. (...).

Autre signe d'inquiétude : l'inversion partielle de la courbe des taux américains. Les taux à 2 ans sont passés au-dessus des taux à 5 ans. Par ailleurs, le spread entre le 10 ans et le 2 ans est passé à moins de 10 points de base pour la première fois en 10 ans', explique Saxo Banque.



'On peut ajouter à ce tableau noir le camouflet infligé à Theresa May sur le Brexit qui rend sa position encore plus fragile. Enfin, John Williams, Président de la FED de New York, a tenu des propos jugés 'hawkish' en affirmant que le relèvement des taux allait se poursuivre dans un contexte de très bonne santé économique, des propos qui viennent contredire ceux de Jérôme Powell une semaine avant et qui avaient rassurés les marchés.'



Conséquence de ce méli-mélo de nouvelles peu engageantes, le CAC 40 évolue ce matin assez loin des 5.000 points. Il s'affiche juste au-dessus de 4.950 points, reculant ainsi de -1,2%.



Du côté des statistiques du jour, plusieurs indices PMI ont été publiés.



L'indice final IHS Markit de l'activité de services en France s'établit ainsi à 55,1 en novembre, en légère baisse par rapport à octobre (55,3).



Dépassant légèrement son estimation flash (52,4), l'indice PMI composite final IHS Markit de l'activité globale dans la zone euro se replie pour sa part de 53,1 en octobre à 52,7, son plus bas niveau depuis septembre 2016.



Les données de novembre compilées par IHS Markit mettent ainsi en avant une nouvelle expansion solide des commandes dans ce secteur, malgré un plus bas de 15 mois pour la création de nouveaux emplois.



Autre donnée largement scrutée par les marchés, seront dévoilés en début d'après-midi les résultats de l'enquête ADP sur l'emploi privé américain pour novembre, deux jours avant le rapport officiel du Département du Travail.



En attendant, l'euro est stable à 1,1340 dollar. Le Brent se ressaisit de +2% vers 62,5$ alors que certains membres de l'OPEP pourrait appuyer demain une proposition de réduction de la production, à laquelle Moscou ne souhaite pas s'associer..



Du côté des valeurs, Derichebourg recule de près de -5% (contre -14% ce matin) après la publication de ses résultats annuels. Le chiffre d'affaires du groupe s'élève à 2,9 milliards d'euros sur l'exercice 2017-2018, en croissance de 6,9 % par rapport à l'exercice précédent. L'EBITDA courant s'élève à 202,1 ME, en ligne avec celui de l'exercice précédent (202,7 ME). Le résultat net du groupe consolidé ressort à 72,6 ME, en réduction de 5% par rapport à l'an passé.

Autre dossier très attaqué ce mercredi, Altran chute de -7,5% et le groupe de distribution 'on line' LCLC, déjà en chute libre de -24% la veille, s'effondre de -11% supplémentaires aujourd'hui, vers 6,66E.



Après un premier semestre 'conforme au plan de marche malgré un 2ème trimestre en demi-teinte', Wavestone a annoncé confirmer ses objectifs annuels 2018/19, à savoir une croissance du chiffre d'affaires supérieure à 8%, pour une marge opérationnelle courante supérieure à 13%, incluant Xceed et hors Metis Consulting, le tout à taux de change constants et hors nouvelle acquisition. Le titre recule ce matin de -2,4%.



Le bureau d'études Oddo BHF a d'ailleurs confirmé ce matin son conseil d'achat sur l'action Wavestone (-4% malgré tout), en saluant 'des résultats du 1er semestre meilleurs qu'attendu'. Fixé à 38 euros, l'objectif de cours augure d'un potentiel de hausse de plus de 25%.



Elis (-2%) annonce avoir finalisé l'acquisition de 100% de Lavanderias Triton, dont l'usine est localisée dans la région de Madrid. Spécialisée en linge plat, elle sert principalement des clients sur le marché de l'hôtellerie.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.