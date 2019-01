CAC40 : toujours aussi figé, Air-France KLM se dstingue

21/01/2019 | 16:44

La Bourse de Paris s'est très légèrement alourdie depuis 16H mais le CAC40 continue de stagner de façon surréaliste entre 4.764 (le score actuel) et 4.870depuis 7 heures et demi.



C'est une véritable camisole algorithmique qui maintient l'indice à -0,2/-0,25% et il s'avère incapable de sortir du 'range' à court-terme compris entre 4730 points et 4880 points.

Cette semaine sera marquée par la publication des indicateurs PMI pour la zone euro (estimation flash) ainsi que par la réunion de politique monétaire de la BCE.

Mais aujourd'hui, aucun chiffre au programme aux Etats Unis puisque c'est une séance fériée aux Etats Unis.

La journée n'est pas totalement 'blanche' car le FMI a publié ses prévisions de croissance révisée: réduction de -0,2% de la croissance mondiale pour 2019 à +3,5% cette année, PIB de l'Europe revu de +1,9% à +1,6% dans le sillage de l'Allemagne qui verra son PIB chuter de +1,9% à +1,3% et de l'Italie de +1% à +0,6%.

La France serait relativement épargnée avec -0,1 point à 1,5%.

L'Euro varie peu (-0,1% à 1,1360/$) et le pétrole se raffermit un peu à Londres, de +0,6%.



Côté valeurs, Air-France/KLM se distingue avec +5% et devance largement LVMH (+1,58%) ou Kering (+0,8%).

Iliad recule de 1%, la maison-mère de Free ayant annoncé vendredi soir la mise en oeuvre d'un partenariat stratégique avec Jaguar Network, à travers une prise de participation majoritaire à hauteur de 75%.



AccorHotels annonce qu'à l'issue de la période de souscription de son OPA sur Orbis, les investisseurs ont apporté environ 15,3 millions d'actions pour un montant total de 337 millions d'euros, représentant environ 33,1% du capital d'Orbis.







