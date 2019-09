CAC40 : toujours lourd, malgré W-Street stable et $ en forme

25/09/2019 | 16:54

Malgré des indices américains quasiment à l'équilibre (en moyenne), la Bourse de Paris (-1,3%) ne se redresse pas de façon mesurable et l'Euro-Stoxx50 lâche toujours entre -1% et -1,1%.



La journée à débuté par l'ouverture d'un 'gap' baissier sur l'ensemble des indice de l'Eurozone, mais le repli semble sous contrôle.



L'aversion au risque restant prédominante du fait de nouvelles incertitudes entourant la présidence de Donald Trump avec l'ouverture d'une enquête (procédure 'd'empeachment' ayant peu de chances d'aboutir d'ici les présidentielles de novembre 2020).



Selon les révélations du Washington Post et du New York Times: Donald Trump aurait en effet demandé au président ukrainien Volodymyr Zelensky d'enquêter sur son rival politique Joe Biden, dont le fils a travaillé pour un groupe gazier ukrainien en 2014.

La transcription de la conversation avec le président de l'Ukraine fait bien apparaître une discussion au sujet du fils de Joe Biden mais la demande d'investigation n'a pas dépassé le stade verbal.



Et concernant un autre grief relatif aux règles électorales américaines, le Département de la Justice américain vient de confirmer à 16H ce mercredi que l'enregistrement ne recèle pas d'éléments constitutifs d'une violation des règles sur le financement d'une campagne.



Les controverses entourant Donald Trump n'ont pas affecté le Dollar qui accélère avec un gain de +0,4% vers 1,0950/E.

L'aversion au risque pourrait également profiter au yen et au franc suisse, ainsi qu'au compartiment obligataire.



Car la séance d'hier a également été marquée par la publication de plusieurs statistiques américaines décevantes, laissant redouter un ralentissement de la croissance... ce qui a fait plonger le baril de pétrole de -2,5% à New York.



Le baril de 'WTI' qui cote 55,6$ est revenu à environ 1% de son niveau du 13 septembre dernier, avant les attaques Houthis contre Saoudi-Aramco... qui annonce une restauration imminente de ses capacités à 100% et espère toujours pouvoir mener à bien son IPO.



Pour Vincent Ganne, analyste chez TradingView, le CAC 40 a probablement mis fin à cinq semaines de reprise haussière entamées à la mi-août.



'En dépit des annonces monétaires fortes de la BCE le jeudi 12 septembre et la Fed le 18, le cours du CAC 40 a échoué à franchir ses sommets de l'année 2018 à 5660 points', fait valoir le spécialiste.



Du coté des valeurs, lanterne rouge de l'indice CAC 40, l'action EssilorLuxottica chute de -3% alors que le géant de l'optique organise aujourd'hui sa première journée investisseurs depuis la fusion.



EDF (-7% sous les 10E) est revenu ce matin sur la revue des coûts, du calendrier et de l'organisation du projet de centrale nucléaire de Hinkley Point C, au Royaume-Uni. L'évaluation des 'coûts à terminaison du projet' est désormais de 21,5 et 22,5 milliards de livres sterling. Cela représente une augmentation comprise entre 1,9 et 2.9 milliards de livres sterling.



Le Conseil d'Administration Plastic Omnium réuni hier a décidé de mettre en place une nouvelle équipe de direction et de faire évoluer la gouvernance.



A compter du 1er janvier 2020, Laurent Burelle, Président Directeur Général depuis mai 2001, assurera la Présidence du groupe. Laurent Favre sera Directeur Général et Administrateur.





