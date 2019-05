CAC40 : tout bascule dans le rouge, taux aux plus bas absolus

31/05/2019 | 15:49

Après son timide redressement de la veille (+0,5%), la Bourse de Paris replonge et la correction de -1,4 à -1,5% (sous 5.175 et même 5.170) emporte tous les supports court et moyen terme sur son passage.

Le bilan des récentes tensions commerciales impulsées par Donald Trump est lourd avec -2,7% pour le CAC40 en hebdo, -6,7% en mai... et les replis sont à peu près du même ordre pour l'Euro-Stoxx50 qui perd -1,6% à 3.265Pts.

A Wall Street, les écarts initiaux s'étagent entre -1,3% et -1,4%, tous indices confondus.



Le marché se prend une série de coups de massue sur la tête avec les 5% de taxes sur tous les produits importés du Mexique(qui ne parvient pas à endiguer le flux de migrants) à compter du 10 juin, sanction qui sera renforcée de +5% tous les 10 du mois jusqu'à atteindre 25% en octobre.



Au Japon, le Nikkei a chuté de -1,63% (franche cassure du plancher des 21.000) dans le sillage des annonces de Trump cette nuit et de la dégradation de l'indice synthétique mesurant la confiance des ménages japonais s'est tassé d'un point pour s'établir à 39,4 en mai.



En Chine, c'est le PMI manufacturier qui retombe sous le seuil d'expansion des 50 au mois de mai (à 49,4 contre 50,1 en avril), les commandes plongent de 49,2 vers 46,5.

Les anticipations de croissance sont revues à la baisse, ce qui entraîne une lourde rechute des cours du pétrole, de l'ordre de 2,5% sur le Brent, à 64,9$ et de -3% sur le WTI à 54,9$.

'La tendance de court terme laisse penser qu'il existe toujours un potentiel baissier, avec une dynamique d'ensemble allant également en ce sens', note Kyle Rodda, analyste marchés chez IG.

Seuls chiffres un peu rassurants, les revenus et dépenses des ménages américains pour le mois d'avril ressortent au-dessus des attentes : selon le Département du Commerce, les dépenses ont augmenté de 0,3% en avril (contre 0,2% attendu) et les revenus de +0,5%.



Les marchés obligataires trahissent la peur d'une récession découlant d' une guerre commerciale tous azimuts: le rendement du T-Bond 2029 flirte avec 2,17%, soit une décrue de 107Pts de base par rapport à novembre 2018 et il se retrouve au plus bas depuis septembre 2017.



Le rendement allemand de 10 ans s'inscrit -0,21%: il vient d'établir, un nouveau record du plus bas rendement de l'histoire alors que les dépenses de consommation ont plongé de -2% en avril (au lieu de +0,1% attendu).



En Allemagne toujours, les prix à la consommation ont augmenté de 1,4% au mois de mai en rythme annuel, un taux en baisse sensible de 0,6 point par rapport à celui du mois précédent, d'après une estimation préliminaire de Destatis.



Côté valeurs, Total perd 1,6% à Paris avec l'annonce par le groupe pétro-gazier de la prochaine émission de 10 millions d'actions nouvelles, dans le cadre d'une augmentation de capital réservées aux salariés.

Technip chute de -2,8% et CGG de -4,4%.



Le secteur auto est le plus pénalisé par les nouvelles 'Trump taxes' avec -5% sur Renault, -4,5% sur Faurecia, -3,6% sur Valeo, -2,5% sur Peugeot



