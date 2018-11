CAC40 : triste séance des '3 sorcières', repli hebdo de -2%

16/11/2018 | 15:44

Nouvel échec, nouveau contrepied, la Bourse de Paris ricoche à la baisse sous 5.081 et reperd 88 points dans la foulée (-0,7% à 4.997Pts).

Après 4 séances de recul sur 5 cette semaine (pour une seule séance de gains de 0,85% mardi), la performance hebdo s'établit à -2% (et l'Euro-Stoxx50 lâche -0,65%, vers 3.170).



'Graphiquement, la configuration est négative avec un premier objectif de baisse à 4.950 points.

La séance du jour dite des 3 sorcières (échéance mensuelle des indices) devrait apporter son lot de volatilité supplémentaire cet après-midi.



Il faut dire que les investisseurs semblent se préparer au scénario d'une sortie 'dure' ('hard Brexit') du Royaume-Uni de l'Union Européenne, après la vague d'oppositions manifestées ces derniers jours au projet d'accord trouvé par Theresa May et Bruxelles. 'Tous les regards se portent vers les développements du Brexit et le sort qui sera réservé à la Première Ministre Theresa May', confirment les équipes de Danske Bank.



'Ajoutons [aux tensions entourant le Brexit] le risque politique italien qui demeure bien présent avec une volonté manifeste de Rome d'aller au bras de fer avec la Commission Européenne sur le projet de budget 2019, vous obtenez un cocktail néfaste à la bonne tenue des marchés financiers. Toutes les tentatives haussières qu'on a pu constater sur les principaux indices ont échoué hier à cause d'un risque politique très présent', commente Saxo Banque.



Pour le reste, l'agenda économique s'annonce 'light' cet après-midi avec la production industrielle aux États-Unis: après une hausse de +0,2% en septembre (chiffre révisé de +0,3%), la production industrielle des États-Unis a augmenté de +0,1% en octobre, selon des données communiquées ce jour par la Réserve fédérale américaine.



Le consensus était un peu plus optimiste, puisque les économistes s'attendaient à une hausse de +0,2%.



On apprenait ce matin que les prix à la consommation dans la zone euro ont progressé de +2,2% en octobre contre +2,1% en septembre, comme prévu.

Eurostat a simplement confirmé son estimation rapide pour le mois dernier parue fin d'octobre.



Du côté des changes, l'euro accélère son rebond à 1,1390/dollar.

Le Brent, lui, remonte à 68,2 dollars (+2,2%).



S'agissant des valeurs dans l'actualité, Vallourec s'effondre de -32% et plonge sous les 3E, à, 2,58E, au plus bas depuis octobre 2016. Le groupe est délaissé après des résultats sur 9 mois, publiés hier soir, jugés décevants.



Le chiffre d'affaires du troisième trimestre 2018 du groupe Bolloré est en progression de 10% à 5 627 millions d'euros à périmètre et taux de change constants. En données publiées, le chiffre d'affaires progresse de 9% par rapport au chiffre d'affaires du troisième trimestre 2017. Une publication bien accueillie par les investisseurs : +2%.



Idem pour Vivendi, dont le titre s'affiche à +3,1% après la publication d'un chiffre d'affaires qui s'élève à 3 384 millions d'euros au troisième trimestre 2018, contre 3 207 millions d'euros à la même période de 2017. Il est en croissance de 5,6 % à taux de change et périmètre constants.



Plastivaloire, en revanche, baisse de -10% après avoir ajusté hier soir son objectif de marge d'EBITDA autour de 10,5% pour l'exercice, soit une baisse d'environ 1,5 point par rapport à l'objectif.









