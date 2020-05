CAC40 : tutoie les 4500, le Nasdaq100 à 2,8% du record absolu

20/05/2020 | 16:54

Le CAC40 repasse résolument dans le vert (+0,6% à 4.486), l'Euro-Stoxx50 gagne +0,8% à plus de 2.925 dans le sillage de Wall Street qui succombe à un nouvel accès d'euphorie, dans le sillage des 'GAFAM', avec un nouveau record absolu d'Amazon à 2.489$.



Le Dow Jones s'envole de +1,7% au-delà de 24.600, le S&P500 de +1,8%, le Nasdaq-100 prend +2% et revient de moins de 2,8% de son record absolu: il affiche un gain annuel de +8,5%... ce qui ne s'est jamais produit dans l'histoire des marchés une année de crise et de récession, même mineure.



Les mécanismes de 'l'économie de marché' connaissent en cette mi-mai l'apogée d'une subversion totale: plus le PIB s'effondre, moins les entreprises distribuent de dividendes, plus les chômeurs se comptent par millions, plus la sphère virtuelle des actions explose à la hausse.



La valeur travail est totalement éclipsée par la spéculation financière où il devient évident 'qu'on gagne à tous les coups' avec le soutien militant des banques centrales comme le signalait Barron's (LA référence absolue à Wall Street) qui titrait hier : ''Les actions montent parce qu'il n'y a aucune limite à ce que la Fed peut faire'.



L'argent n'a donc plus aucune raison de prendre des risques dans la sphère réelle : il se détourne massivement de 'mainstreet' et n'a aucun intérêt à y revenir tant les incertitudes sont immenses sur la vigueur -ou la lenteur- du rebond.



Commerzbank rappelle que 'Le nombre de nouvelles infections progresse de nouveau dans le monde' qui note toutefois que tous l'ensemble des 50 Etats américains ont commencé à assouplir leurs restrictions, au risque d'un rebond de la pandémie comme en Chine ou a Singapour.



'L'Allemagne et le groupe de Visegrad veulent rouvrir graduellement leurs frontières. En Italie, presque tous les magasins de vêtements et les trois quarts des restaurants ont réouverts leurs portes', ajoute la banque allemande.

Les liaisons aériennes entre l'Espagne et l'Italie sont également rétablies.

Aux Etats Unis, quelques lignes re-fonctionnent mais le nombre de passagers transportés au quotidien reste divisé selon les jours par 20 ou 25 et les avions ne peuvent être remplis qu'à 70% maximum... donc l'exploitation reste non rentable, et le restera pour de nombreux mois.



Ce mercredi, les 'stats' s'avèrent peu nombreuses: le taux d'inflation annuel de la zone euro s'est établi à 0,3% en avril, contre 0,7% en mars, d'après Eurostat qui avait annoncé un taux de 0,4% en estimation rapide pour avril à la fin du mois dernier.



En avril les plus fortes contributions au taux d'inflation annuel proviennent de l'alimentation, alcool et tabac (+0,67 points de pourcentage), suivis des services (+0,52 pp), des biens industriels hors énergie (+0,09 pp) et de l'énergie (-0,97 pp).



Les opérateurs ont pris connaissance des résultats du distributeur américains Target qui ressortent inférieurs au consensus.

Loewes a revanche publié des résultats salués par une hausse de +4%.

Wal Mart a en revanche annoncé une hausse de +74% de ses ventes sur internet.

Total (+0,5%) confirme son engagement à la vente d'actifs non-stratégiques en mer du Nord britannique, après avoir renégocié avec HitecVision les conditions financières de l'accord pour refléter les conditions actuelles du marché.

Séance difficile pour les constructeurs automobiles: Peugeot perdait -6% ce matin, mais -1% désormais alors que son concurrent Renault (+6%) vient d'obtenir un 'PGE' de 5MdsE et se prépare à un plan de restructuration devant déboucher sur 2MdsE d'économies.

Selon des informations parues dans Le Canard Enchaîné, le groupe Renault envisagerait de fermer quatre sites en France, dans le cadre d'un plan d'économie de 2 milliards d'euros qui serait annoncé le 29 mai.



Selon l'hebdomadaire, les usines de Choisy-le-Roi, Dieppe et des Fonderies de Bretagne seraient concernées en premier. Flins, dans les Yvelines, 'viendra plus tard', selon le Canard. Dans cette dernière, précisent les Échos, la marque au losange pourrait arrêter en effet la production automobile en tant que telle (la ZOE et la Nissan Micra y sont actuellement assemblées), au profit d'autres activités qui lui seraient transférées.



bioMérieux annonce que son conseil d'administration propose de réduire exceptionnellement le dividende qui sera versé le 16 juillet au titre de 2019, à 0,19 euro par action, au lieu de 0,38 euro comme initialement proposé.



Worldline indique que dans le contexte de l'épidémie de coronavirus, son assemblée générale mixte du 9 juin se tiendra à huis clos, hors présence physique des actionnaires, avec des modalités afin de leur permettre de participer à distance le mieux possible.









Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.