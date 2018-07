CAC40 : tutoie les 5.500, bilan hebdo positif de +1,7%

27/07/2018 | 15:45

Le CAC40 (+0,3% à 5.496) reste au contact des 5.500 après avoir refermé le 'gap' des 5.502 resté béant depuis le 15 juin.

Wall Street vient de rouvrir, comme prévu à l'équilibre, le Nasdaq se refait une petite santé (+0,4%) après sa chute de -1,1% la veille).

L'Euro-Stoxx50 progresse de +0,4% et de +1,8% sur la semaine: c'(est un peu mieux que le CAC40 avec +1,7%.



Cette séance reste dominée par les 'trimestriels': ce vendredi est d'une densité impressionnante avec L'Oréal, Kering, Renault, Engie, Sopra Stéria (qui s'effondre) et Carrefour (qui s'envole de +11%).



Au rayon des statistiques, le PIB français a progressé de 0,2% en rythme séquentiel (c'est un 'arrondi de +0,16%) au deuxième trimestre 2018, soit le même rythme qu'au premier trimestre, selon les données corrigées de variations saisonnières et de jours ouvrables de l'Insee. L'acquis de croissance ressort à +1,3% contre le double à fin 2017.



Les dépenses de consommation des ménages fléchissent légèrement (−0,1%), tandis que la formation brute de capital fixe se redresse nettement (+0,7%). Au total, la demande intérieure finale hors stocks contribue à hauteur de 0,2 point à la croissance du PIB.



Le PIB du 2e trimestre aux États-Unis ressort à +4,1% : le rythme a doublé en 3 mois car l'estimation du 1er trimestre a été révisée de +0,2Pt à +2,2% en dernière estimation).



Donald Trump espère une accélération de +4% vers 5% de l'activité économique aux États-Unis d'ici la fin de l'année, notamment sous l'impulsion des exportations, des stocks et de la consommation intérieure.



Ce chiffre du PIB sera peut-être étayé par l'indice de confiance de l'Université du Michigan pour le mois de juillet (dernière estimation).



La Bourse de Paris digère allègrement le chiffre du PIB au T2 pour la France publié par l'INSEE. Clairement, il n'y aura pas d'effet 'Coupe du monde' pour le pays vainqueur mais, surtout, les nuages s'accumulent dangereusement sur l'économie française, faisant craindre une reprise plutôt courte', considère pour sa part Saxo Banque.



Sur le marché des changes, l'euro stoppe sa glissade et s'échange et remonte vers 1,1650/$ Le Brent baisse dans les mêmes proportions, pour s'établir à 74,37 dollars.



Du côté des valeurs, le titre Carrefour bénéficie d'un retour en grâce alors que le chiffre d'affaires TTC du groupe publié hier s'établit à 41 439 ME au premier semestre, en croissance de +2,2% à changes constants. Après prise en compte d'un effet de change défavorable de -5,2%, la variation totale du chiffre d'affaires à changes courants s'élève à -3,0%.



Engie (+2,4%)a dévoilé un résultat net récurrent part du groupe des activités poursuivies de 1,5 milliard d'euros pour les six premiers mois de 2018, en croissance de 11,4%, et un Ebitda de 5,1 milliards d'euros, en hausse de 1,3%. Le titre gagne 2,3%.



Renault affiche un résultat net en baisse de 16,3% à 2.040 millions d'euros sur le premier semestre 2018, repli qui s'explique par la moindre contribution de Nissan qui avait notamment bénéficié l'an dernier d'une plus-value de cession.



La marge opérationnelle du constructeur automobile s'établit à 6,4% (6,6% hors impact IFRS 15) pour un chiffre d'affaires en hausse de 1,4% à 29.957 millions d'euros (+6,8% à taux de change et périmètre constants) et des immatriculations en hausse de 9,8% à 2,07 millions.



Kering recule en revanche de -6,9%. Publié hier soir, le chiffre d'affaires du Groupe s'établit pourtant à 6 431,9 millions d'euros au premier semestre 2018, en croissance de +26,8% en données publiées et +33,9% à périmètre et taux de change comparables. La marge brute s'élève à 4 776,3 millions d'euros, en hausse de +30,0% par rapport au semestre précédent.



Le résultat opérationnel courant atteint par ailleurs un niveau historique, à 1 771,9 millions d'euros, en progression de +53,1%. L'EBITDA s'est élevé à 2 021,6 millions d'euros, en hausse de +47,6% par rapport au premier semestre 2017. Le résultat net part du Groupe enregistre aussi une très forte hausse de +185,7% à 2 359,6 millions d'euros.

Tout ceci peut paraître très impressionnant mais les ventes de Gucci sont 'un peu moins bien que prévu'.

Sopra-Steria plonge de -10 à -11% sur une marge de 6,6% jugée décevante.



