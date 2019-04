CAC40 : tutoie les 5.600, W-Street en territoire record

23/04/2019 | 18:16

La mécanique haussière semble implacable, aucune 'pullback' ne parvient à se mettre en place, le vert est de retour à Paris et le CAC40 (+0,2% environ à 5.591) semble bien parti pour aligner une 18ème semaine de hausse... et ce sera la 19ème à Wall Street, avec notamment un nouveau record absolu sur le Nasdaq-100 au-delà des 7.790Pts tandis que le S&P500, avec +0,8%, se hisse au-delà des 2.930Pts, sa meilleure clôture historique, le Dow Jones à 26.660 (+0,5%) se rapproche à 1% de sa meilleure marque en clôture, le Nasdaq Comp avec +1,1% revient à 0,3% de son record vers 8.110.



Les indices boursiers continuent de bénéficier du même climat de sérénité qui a prévalu à la veille du long pont de la trêve pascale est toujours bien présent sur l'ensemble des places boursières mondiales.

Graphiquement, la dynamique reste haussière sur le marché parisien, ce qui devrait permettre un test rapide de la zone de résistance majeure des 5.600 points, d'après les analystes techniques.



Le pétrole (+2,6% à 65,6$) est également à son zénith annuel ce mardi, alors que Donald Trump a manifesté l'intention de réduire à zéro les exportations de pétrole iranien par des pays qui bénéficiait d'une autorisation dérogatoire jusqu'au 30 avril (comme l'Italie).



La séance de lundi avait donc été caractérisée par une nouvelle flambée du pétrole et l'inscription de toute une série de nouveaux records annuels, le baril de WTI flirtant désormais avec les 66 dollars sur le NYMEX.

A Londres, le 'Brent' (+0,4%) conforte ses gains de la veille et s'inscrit à 74,5$, au plus haut depuis le 31/10/2018.



Les investisseurs pourraient néanmoins être tentés de limiter leurs initiatives alors que le rythme des publications de résultats va s'accélérer cette semaine avec 30% de composants du S&P500 qui vont dévoiler leurs chiffres en 4 séances: ça commence ce mardi avec Twitter (+15% avec un retour aux bénéfices), Coca-Cola (le titre s'envole sur des résultats supérieur aux attentes) et Procter & Gamble.



Pour mémoire, le marché semble avoir plutôt apprécié les publications jusqu'à présent.



Depuis le début de la saison des résultats, la proportion des sociétés du S&P 500 ayant fait mieux que prévu en termes de bénéfices a atteint 77%, contre 71% en moyenne au cours des trois dernières années, selon des données dévoilées par Credit Suisse.



Du coté des valeurs à Paris, les pétrolières se tiennent aux avant postes avec +6% pour CGG, +4,3% sur Technip, +2,5% sur Total.

La remontée du CAC40 en direction de 5.600 est freinée par le repli des bancaires avec -3% sur Sté Générale, -2,5% sur Crédit Agricole et BNP-Paribas.



Le SBF-120 était plombé par Air-France/KLM avec -6% et Tarkett -3,8%.



Plastic Omnium (-0,5%) annonce un chiffre d'affaires économique de 2236 millions d'euros pour le premier trimestre 2019, en progression de 20%. A périmètre et change constants, le chiffre d'affaires de l'équipementier automobile est stable (-0,3%), en comparaison d'une production automobile mondiale en baisse de 6,8%, soit une surperformance de 6,5 points de la production automobile mondiale.



Casino (-1,5%) fait part de la décision de Standard & Poor's d'abaisser sa notation financière de 'BB perspective négative' à 'BB- perspective négative', changement 'sans impact sur la disponibilité ou le coût des ressources financières du groupe'.



Casino annonce un accord avec des fonds gérés par des sociétés affiliées à Apollo Global Management, en vue de la cession d'ici fin juillet 2019 d'un portefeuille de murs de 12 Géant Casino et 20 magasins à enseigne Monoprix et Casino Supermarchés.



Faurecia (-1%) affiche au titre du premier trimestre 2019 des ventes de 4324,6 millions d'euros, en hausse de 0,2% en données publiées. À taux de change constants, elles ont reculé de 1,1%, surperformant de 580 points de base la production automobile mondiale.







