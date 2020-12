CAC40 : ultime séance décevante au final, perte annuelle -7%

Fin de séance bien décevante sur l'ensemble des places européennes (-0,5% pour l'E-Stoxx50 à 3.552): cela se présentait bien vers 12h30 -indices boursiers stables- mais les 90 dernières minutes ont donné lieu à des allègements à la veille d'un weekend de 3 jours.



Le CAC40 flirtait vers 12h40 avec les 5.600 et ses 'plus hauts' depuis fin février (3.620), mais ce plafond de verre aura résisté jusqu'au bout (du 27/11 à ce 31/12).

L'indice phare a subi un coup de pression supplémentaire à la baisse durant le 'fixing' et il finit en repli de -0,86% au plus bas du jour, à 5.551Pts, ce qui réduit de 60% le gain hebdomadaire, ramené ce jeudi à +0,53%.



Les jeux étaient donc faits depuis 48h (les dernières opérations d'arbitrages devant être enregistrées au moins 2 jours avant l'échéance fiscale 2020).

Les volumes d'échanges qui n'avaient même pas atteint 250MnsE après 3 heures de cotations à la Bourse de Paris, s'élevaient à 470MnsE vers 13h59 avant de quasiment doubler au 'fixing' pour s'établir à 909MnsE.



Sur l'ensemble de 2020, le CAC perd environ -7%, soit son plus mauvais score depuis 2018 (-11%), une performance largement inférieure à celle de l'indice mondial MSCI, qui a gagné plus de 13% cette année, et par rapport au Nasdaq qui affiche +43,5% (soit très exactement 50,5% de différentiel) et surtout au Nasdaq-100 qui s'envole de +47,5%.



Les pertes du marché parisien se sont surtout concentrées sur un mois, entre la fin février et la fin mars, au plus fort du déferlement de la première vague de l'épidémie de coronavirus.

Mais pour un gérant américain ou britannique, la 'poche' action française est gagnante d'environ +3% (+2% de dividendes donc +5% au total) en tenant compte de l'effet 'changes' avec un Dollar qui perd environ 10% en 2020, avec un basculement sous 1,2300 le 30/12 (il en termine à 1,228E ce jeudi).



Pas de chiffres au calendrier ce 30/12, l'actualité demeure donc microéconomique : la forte hausse de l'indice CAC sur l'année 2020 revient à Hermès (+32%) qui semble avoir été totalement immunisé contre les aléas de la crise, devant Schneider Electric (+31%) qui a lui bénéficié de son exposition à une économie chinoise résistante et aux thématiques de la transition énergétique et de l'automatisation, puis Téléperformance, Worldline et LVMH dans un mouchoir de poche avec +25%.



Au sein du SBF-120, McPhy Energy fait mieux que Tesla avec ses +720% puisque la hausse atteint +822% (la capitalisation flirte avec 1MdE pour un chiffre d'affaire de 11 millions en 2019 et 15MnsE estimés en 2020 pour 6MnsE de pertes), loin devant un autre acteur de la thématique 'énergie verte' Neoen avec +101% et Albioma avec +82%.



A noter toutefois que le quatrième trimestre se solde par une hausse d'environ +16% pour le CAC 40, sous l'effet conjugué de l'amélioration des perspectives économiques, du développement de plusieurs vaccins contre le Covid, de l'accord trouvé sur le Brexit... e de l'injection de 500Mds$ par la FED en l'espace de 2 mois.



Nombre de ces facteurs devraient perdurer en 2021 (notamment les 'QE' et autres OMO et TLTRO), une année qui devrait être marquée par le retour de la croissance économique et faire la part belle aux valeurs dites cycliques (tous les stratèges sont unanimes).



Cette ultime séance de l'année confirme que le luxe reste à Paris le secteur vedette : Kering finit en tête du CAC avec +1,1%, LVMH annonce que les actionnaires de Tiffany ont voté à une très large majorité en faveur de l'accord modifié de fusion annoncé le 29 octobre 2020, relatif au projet d'acquisition du joaillier américain par LVMH, opération dont la finalisation est prévue jeudi 7 janvier 2021.



AXA (-0,15%) annonce avoir conclu un accord avec Generali afin de céder ses activités d'assurance vie, épargne et dommages en Grèce pour un montant total en numéraire de 165 millions d'euros, représentant un multiple cours sur bénéfices implicite de 12,2 fois en 2019.



Carrefour (-1,5%) annonce la finalisation de l'acquisition, auprès de Dairy Farm, de 224 magasins de proximité à Taïwan (199 Wellcome -surface moyenne de 420 m²- et 25 Jasons -surface moyenne de 820m²) et d'un entrepôt.



Derichebourg annonce entrer en négociations exclusives avec les actionnaires d'Ecore en vue d'acquérir l'intégralité du capital d'Ecore, avec une promesse unilatérale d'achat assortie d'une période d'exclusivité devant leur permettre de finaliser leur accord.

Pour l'anecdote, le Bitcoin vient de passer le cap des 29.000 moins de 3 semaines après avoir franchi les 19.000$, soit plus de 50% de hausse en décembre.







