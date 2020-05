CAC40 : un 'espoir' de vaccin anti-Covid dope de nouveau cours

26/05/2020 | 15:24

Au lendemain d'un bond de plus de 2,1% à 4.540 (hausse sortie de nulle part, et surtout, sans aucun volume), le CAC40 affiche une nouvelle progression de l'ordre de +1,3 à +1,5% (avec 4.600 en pivot), ce qui porte les gains à +3,6% en quelques heures de cotations.

C'est exactement le même scénario qu'il y a une semaine: une hausse aussi frénétique qu'inexpliquée trouver quelques heures plus tard sa justification avec la publication d'une 'étude prometteuse de phase 1' par un laboratoire: lundi dernier c'était Moderna (plus aucune nouvelle depuis), c'est nuit c'était Novavacs qui à son tour déclare poursuivre ses essais vers la 'phase 2'... et les 'futures' à Wall Street font un bond de +2% (et même un peu plus) sur la 'nouvelle', même si pas de vaccin possible avant début 2021, quand la pandémie aura potentiellement disparu.



Elle est déjà en train de se dissiper : 'En Europe, le virus a été largement contenu', estime Commerzbank, soulignant que 'en moyenne sur les sept derniers jours, l'Italie et l'Espagne ont chacune fait part d'une personne nouvellement infectée pour 100.000 habitants'.



Les opérateurs doivent prendre connaissance, en milieu d'après-midi (16H), des ventes de logements neufs aux Etats-Unis pour le mois d'avril, ainsi que de l'indice de confiance du consommateur américain du Conference Board.



Sur le front des valeurs, tous les titres 'massacrés' ou 'très en retard' figurent aux avant poste avec des gains tonitruants de +6 à +20% : Accor +9,5%, Unibail, Sodexo, BNP, Mercialys à +6%, Elior, FNAC +11%, Vallourec +21%.

Sanofi (-0,7%) annonce son intention de céder sa participation au capital de Regeneron par voie d'offre publique et de rachat d'actions par Regeneron, précisant toutefois que ces opérations n'auront aucun impact sur leur collaboration en cours.



Sanofi détient actuellement 23,2 millions d'actions ordinaires de Regeneron, soit une participation d'environ 20,6 %. Regeneron a accepté de racheter pour 5 milliards de dollars de ses actions à Sanofi, sous réserve de la finalisation de l'offre publique.



Le réassureur Scor indique que son conseil d'administration a décidé que l'assemblée générale mixte du 16 juin se tiendrait à huis clos, et qu'il ne lui sera pas proposé de distribuer un dividende au titre de 2019.



Klépierre (+5%) annonce que 86% de ses centres en Europe sont désormais ouverts (soit 80% de la valeur de son portefeuille, en part du groupe), un taux 'appelé à augmenter dans les semaines à venir' pour atteindre 90% d'ici dix jours.



Vinci annonce avoir remporté le marché d'équipements et de travaux ferroviaires du secteur Ouest de la ligne 15 Sud du Grand Paris Express. Les travaux sont d'un montant total de 120 ME.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.