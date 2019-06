CAC40 : une fin de séance faible prive l'indice des 5.400

17/06/2019 | 18:33

La clôture (+0,43% à 5.390) n'est pas décevante (après -0,1% à 5.368 points vendredi) mais un petit regret tout de même de ne pas l'avoir vu clôturer au-dessus de 5.400Pts (5.409 au plus haut)... et une chute de -0,15% au moment du 'fixing' en est la cause.



Alors que les 'chiffres du jour' étaient carrément décevants, voir les indices progresser est de bon augure dans la perspective de la séance des '4 sorcières' de vendredi) alors que débute une semaine chargée sur le front macroéconomique.

Mais quand les 'mauvaises nouvelles' deviennent de bonnes nouvelles, c'est que les marchés misent sur la complicité des banques centrales (leur détermination à empêcher une correction dommageable des marchés).



Les investisseurs guetteront donc toutes les 'petites phrases' en provenance du sommet annuel de la BCE qui débutait ce lundi à Cintra (Portugal).



L'Euro-Stoxx50 termine légèrement positif(+0,1% vers 3.383 malgré Francfort et Madrid toujours dans le rouge) et Wall Street se montre beaucoup confiant que prévu avec +0,2% sur le Dow Jones et +0,7% sur le Nasdaq.



La semaine sera ponctuée notamment par les réunions de politique monétaire de la Banque d'Angleterre et surtout de la Réserve fédérale, mais aussi la parution de nombreuses données, en particulier aux Etats-Unis.



Les opérateurs prendront ainsi connaissance des indices de la Fed de Philadelphie, des indicateurs avancés du Conference Board et des chiffres de la construction résidentielle pour le mois de mai.



Les marchés ont digéré en fin d'après-midi la publication de l'indice NAHB (baromètre de la confiance des professionnels du secteur de l'immobilier) qui chute de 66 vers 64 en mai, alors que le consensus anticipait un score de +1 à 67.



Le sous-indice des 'acheteurs potentiels' recule de -1Pt à 48 et celui des perspectives de vente à six mois chute de 72 à 70: c'est donc négatif sur toute la ligne.

Vers 14H30, la publication de l'indice d'activité de la Fed de New York aurait également dû faire l'effet d'une douche froide (mais ce ne fut pas le cas) : 'l'Empire State' subit une chute record ce mois-ci pour s'établir à -8,6, après +17,8 en mai, et alors que le consensus de marché n'anticipait qu'une baisse de -5Pts vers 12.

Autre douche froide avec

De ce côté-ci de l'Atlantique, on attend les indices d'inflations dans la zone euro et au Royaume Uni au titre du mois dernier, ainsi que l'indice ZEW du sentiment des investisseurs allemands pour juin.



Patrick Drahi annonce ce lundi l'achat de Sotheby's, pour 3,7Mds$ (le titre bondit de +60% à environ 56,5$, proche du prix proposé de 67$), via une holding américaine baptisée 'BidFair USA'.

Kering qui possède Christie's via sa filiale Artemis prend près de 1,6% du fait de la revalorisation spectaculaire de son principal concurrent



Dans l'actualité des valeurs, Air-France/KLM (-4,3%) a été victime par ricochet du 'warning' de son concurrent Lufthansa (-10% à Francfort).



Airbus (+2,1% à 125E, nouveau record absolu) annonce le lancement de son monocoque très long-courriers l'A321XLR qui est complémentaire à la famille A321neo.



L'A321XLR permet de réduire la consommation de carburant par siège de 30% par rapport aux avions concurrents de la génération précédente. Il peut parcourir jusqu'à 8 700 klm sans escale.

Cet avion conjugue les avantages économiques liés aux monocouloirs et le confort de la cabine long-courrier Widebody.



Safran Electrical & Power présente également au Salon du Bourget sa gamme complète de systèmes électriques conçus pour les aéronefs électriques hybrides et tout électriques 5safran a pris +1,6%).



Nexans va présenter ses dernières innovations dans le câblage pour les équipementiers aéronautiques au 53ème Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace. Le groupe présentera sa gamme complète de câbles d'énergie, hybrides et de données lors de cet événement mondial.



Thales (+2,4%) annonce le lancement IVEN, la première plateforme digitale assurant la mise en relation entre industriels de l'aéronautique et de la défense et fournisseurs de pièces détachées.



Saft, filiale de Total, fait part de la signature d'un nouveau contrat avec l'Aviation Industry Corporation of China (AVIC) pour équiper chaque avion de transport régional MA700 de deux batteries Saft Ultra Low Maintenance.



Eurazeo Growth annonce la prise d'une participation minoritaire au capital de PayFit, start-up française lancée en 2016 'qui ambitionne, via un logiciel SaaS, de faciliter la gestion de la paie et des ressources humaines pour les PME européennes'.





