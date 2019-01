CAC40 : une fois encore distancé par l'E-Stoxx50 et

07/01/2019 | 18:32

Paris se contente de réduire ses pertes (-0,8% à 4.719) alors Wall Street poursuit allègrement sur sa lancée, avec +1% sur le S&P500, +1,4% sur le Nasdaq (après +3,5% à +4,5% vendredi).



Une consolidation du CAC40 était peut être envisageable après le bond de +2,7% vendredi et un gain de +0,5% vers 4.760 à l'ouverture, mais Paris sous-performe clairement l'Euro-Stoxx50 (0,25%) qui avait flambé de +3% vendredi, dans le sillage de Francfort (-0,18%) tandis que Madrid engrange +0,45% et Milan +0,65%.

Wall Street (+1% à mi-séance) digère sans aigreur le recul de -3Pts de l'indice ISM (Institut for Supply Management) s'est établi à 57,6 pour le mois écoulé, contre 60,7 en novembre, alors même que le consensus ne l'attendait en repli qu'à 59,5.



L'indice ISM confirme donc le ralentissement de l'expansion du secteur des services indiqué vendredi dernier par l'indice PMI d'IHS Markit, paru en baisse à 54,4 au titre du mois dernier contre 54,7 en novembre 2018.



Dans l'Eurozone, les investisseurs ont pris connaissance des ventes de détail en novembre dans la matinée (+0,6% contre +0,1% attendu) avant les productions industrielles et les balances commerciales des grands pays européens au cours des jours suivants.



Les commandes à l'industrie allemande ont baissé de 1% en novembre 2018, contre un recul de 0,2% seulement attendu en consensus, avec un plongeon de 11,6% des commandes provenant du reste de la zone euro. 'Cette chute reflétant principalement une normalisation après les très fortes commandes aéronautiques d'octobre, elle ne devrait pas être sur-interprétée', tempère Commerzbank, soulignant en outre la bonne tenue des commandes hors zone euro.



Du côté des changes, l'euro remonte fort (+1%), à 1,1465 dollar.

Le Brent ralentit un peu le mouvement avec un gain ramené de +2 à +1% à 58 dollars.



Enfin, s'agissant des valeurs dans l'actualité, Valeo (+3%), ST-Micro (+4,1%) et Technip-FMC (+3,6%) occupent le podium du CAC 40.



Valeo a notamment annoncé qu'il présenterait plusieurs innovations au cours du CES 2019 de Las Vegas, pour ce qui sera la sixième participation du groupe.



Sanofi (-2%) et Regeneron Pharmaceuticals ont annoncé avoir restructuré leur accord de recherche et développement global en immuno-oncologie centré sur de nouveaux traitements contre le cancer, accord datant de 2015 et qui devait prendre fin vers la mi-2020.

La fusion Alstom-Siemens semble compromise, Alstom a lâché -2% alors que la Chine monte en puissance sur les trains grande vitesse.



Bouygues Telecom a indiqué que le 4 janvier, un premier appel a été passé dans les rues de Lyon en 5G en conditions réelles avec un terminal mobile pleinement compatible avec cette nouvelle technologie, première réalisée en collaboration avec Ericsson et Qualcomm.





