CAC40 : une nouvelle séance estivale en vue

07/08/2018 | 08:33

Privée de signal directionnel depuis une dizaine de jours, la Bourse de Paris devrait connaître une nouvelle séance estivale ce mardi en l'absence d'indicateurs économiques majeurs et de résultats de sociétés de premier plan.



Vers 8h15, les futures sur le CAC40 augurent d'une progression de l'ordre de 0,1% vers 5486 points.



Hier, le CAC avait déjà fini inchangé au terme d'une journée peu active, qui l'avait vu retester sans succès le seuil des 5500 points et poursuivre sa consolidation entre 5450 et 5530 points.



'Graphiquement, le premier objectif des 5535 points reste d'actualité, sachant que le dépassement de cette résistance majeure permettrait de valider la tendance moyen terme d'évolution entre 5535 et 5555 points', rappellent les équipes de Kiplink.



A Wall Street, les indices se sont aussi longtemps montrés hésitants lundi, mais les acheteurs ont fini par reprendre le dessus en poussant les principaux indices un peu plus près de leurs records absolus au fil des heures.



Les marchés américains ont continué de bénéficier de l'effet lié à la saison des résultats, même si celle-ci commence à toucher à sa fin.



D'après FactSet, pour les 81% sociétés du S&P 500 qui ont d'ores et déjà publié leurs résultats, le taux de croissance moyen des bénéfices s'est établi à 24% au deuxième trimestre, soit largement mieux que la prévision initiale de 20%.



Les entreprises américaines ont parfaitement su exploiter d'un taux d'imposition retombé à 21% et et la raréfaction des titres en circulation due aux opérations de rachats massifs de titres.



Aucune publication de résultats n'est prévue aujourd'hui en cours de séance, à l 'exception du géant amériain du divertissement et des médias qui ne dévoilera pas ses performances trimestrielles avant la clôture de New York.



Au chapitre économique, les investisseurs prendront connaissance dans la matinée des chiffres de la balance commerciale en France et en Allemagne.



A noter enfin que l'absence de nouveaux éléments traduisant une aggravation de la guerre commerciale entre Washington et Pékin a fait retomber le niveau de stress proche de planchers historiques.



Hier, à Wall Street, l'indice de volatilité VIX s'est détendu de 3,2% à 11,25 points, démontrant la confiance à toute épreuve des investisseurs américains et leur conviction que rien de fâcheux ne saurait survenir cet été.



