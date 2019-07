CAC40 : vent d'euphorie, Faurecia prend 11%, Johnson au '10'

23/07/2019 | 15:17

Serait-ce la fin d'une phase de stagnation historique du CAC40 (durant 16 séances) entre 5.552 et 5.620 ?

Est-ce une coïncidence si la Bourse de Paris a accéléré à la hausse au moment où Boris Johnson a été élu confortablement élu chef du parti conservateur en remplacement de Theresa May (il prendra ses fonctions au '10 Downing Street' demain) ?



Le CAC40 vient de fuser à la hausse vers 5.635 (+1,2%), ce qui constitue un nouveau record annuel et surtout préfigure une clôture record (au-delà des 5.614 de la mi-mai 2018).

Le CAC40 n'est plus qu'à 0,2% de son record intraday du 18 mai 2018 (5.643Pts), au rythme actuel, ce zénith sera débordé d'ici 17H35.



En ce qui concerne le CAC40 'GR', c'est déjà un nouveau record absolu à 15.249,5Pts.

L'Euro-Stoxx50 se montre également euphorique avec un gain de plus de 1,4% à 3.540Pts, dans le sillage de Francfort qui bondit de +1,7% au-delà des 12.500Pts.



Outre-Atlantique, la situation avait peu évolué hier soir, le Dow Jones ayant limité ses gains à moins de 0,1% mais le Nasdaq semblait opter pour un re-test des sommets avec un gain de +0,7% qui devrait se prolonger ce mardi v ers 8.250Pts.



Les marchés qui semblaient sur la défensive depuis 3 semaines font clairement le choix de l'optimisme à deux jours de la réunion de la Banque centrale européenne et alors que la saison des résultats bat son plein: Mario Draghi devrait tenir un discours accommodant et confirmer que toutes les options sont sur la table pour soutenir les marchés.



Cette euphorie est d'autant plus inattendue que la séance s'annonçait plutôt calme sur le front des indicateurs économiques, seuls les chiffres des ventes de logements anciens devant venir animer la tendance cet après-midi.

Les résultats des entreprises apportent également un surprenant soutien, notamment du côté des équipementiers automobiles: Faurecia (+11%) publie pour les six premiers mois de 2019 un résultat net part du groupe en hausse de 1% à 346 millions d'euros et une marge opérationnelle stable à 7,2%.

A 8.972 millions d'euros, les ventes de l'équipementier automobile ont stagné en données publiées (-0,2%) et baissé de 2,8% à taux de change constants et hors Clarion.

Mais c'est nettement 'supérieur aux attentes' et une embellie est envisagée en Chine pour 2020.

Faurecia entraîne dans son sillage Plastic Omnium avec +8% et Valéo avec +7%.

Les constructeurs suivent le mouvement avec Renault et Peugeot +3,5%.



Hermès International (stable) dévoile un chiffre d'affaires de 3.284 millions d'euros pour le premier semestre 2019, en progression de 12% à taux de change constants et de 15% à changes courants. A fin juin, la rentabilité opérationnelle courante devrait être légèrement inférieure au record du premier semestre 2018 (34,5%).



Edenred publie au titre de son premier semestre 2019 un résultat net part du groupe en progression de 17,9%, à 146 millions d'euros, et un EBITDA en hausse de 14,6% en données comparables et de 23% en données publiées, à 310 millions.



Getlink, le groupe d'infrastructures opérant notamment le tunnel sous la Manche, affiche un bénéfice net en hausse de 5% à 41 millions d'euros au titre du premier semestre 2019, mais un EBITDA en légère baisse de 2% à 255 millions.





