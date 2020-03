CAC40 : véritable plongeon sous les 4800Pts, chute du pétrole

09/03/2020 | 16:04

La Bourse de Paris connaît un véritable plongeon ce lundi face à l'aggravation de l'épidémie de coronavirus pendant le week-end, tout particulièrement en Italie. L'indice CAC 40 chute de -7,5% à 4.755 points. Il s'affiche ainsi sous les 5.000 points, et ce pour la première fois depuis fin 2018.



L'alourdissement du bilan humain et la multiplication des restrictions liées au Covid-19 favorisent une situation de panique chez les investisseurs.



'L'Italie a confiné ce week-end près d'un quart de son territoire en mettant en quarantaine la Lombardie et les provinces voisines afin de contenir l'épidémie de coronavirus', soulignent les analystes de Danske Bank.



'Le nombre de morts s'accroît de façon préoccupante, ce qui laisse penser que le nombre d'infections pourrait être bien supérieur aux statistiques officielles', s'alarme la banque danoise.



Le doute s'installe également aux États-Unis, où plus de 500 personnes auraient d'ores et déjà contracté le virus.



Parallèlement, les cours pétroliers s'effondrent, alors que les pays de l'OPEP ne sont pas parvenus à conclure un accord de réduction de la production avec la Russie.



Il en résulte un bain de sang au niveau des prix du pétrole : le Brent enregistre une chute historique de 19% à 36,90 dollars.



Cet effondrement peut être considéré comme un nouvel élément annonciateur d'une récession, ce qui rajoute bien évidemment à la nervosité des marchés financiers.



L'ampleur de la chute à la Bourse de Paris rappelle les scores accusés lors de la crise financière de 2008, lorsque le CAC perdait parfois près de 8% en une séance. Pour mémoire, le CAC avait clôturé sur un repli de l'ordre de 7,3% le 11 septembre 2001.



Du côté des statistiques, les exportations allemandes ont signé une baisse de plus de 2% au mois de janvier, un repli qui pourrait d'ailleurs témoigner des premiers effets du coronavirus. Selon les données corrigées des variations saisonnières dévoilées lundi par Destatis, l'office fédéral de la statistique, les exportations de l'Allemagne ont diminué de 2,1% sur un an en janvier, à 106,5 milliards d'euros, tandis que les importations ont reculé de 1,8%, à 92,7 milliards d'euros.



Cependant, les commandes au secteur industriel allemand sont reparties à la hausse en janvier, progressant de 3% après une baisse de 2,2% au mois de décembre (chiffre révisé), montrent des statistiques provisoires publiées lundi.



D'après Destatis, l'institut fédéral de la statistique, c'est la production de biens intermédiaires (+5,1%) qui a tiré la statistique.



Du coté des valeurs, Nexity a annoncé l'acquisition de 65% du capital de Pantera, un développeur immobilier résidentiel allemand. Ensemble, Nexity et Pantera AG souhaitent proposer de nouveaux modèles d'habitat intergénérationnel avec les résidences gérées (de l'étudiant au senior).



Schneider Electric a lancé une émission obligataire EMTN (Euro Medium Term Note) de 800 millions d'euros à 9 ans avec un taux fixe de 0,25% pour le coupon.



Airbus annonce le lancement réussi pour la plateforme Bartolomeo. Elle a été lancée le 06 mars avec succès depuis Cap Canaveral, en Floride (États-Unis).



La plateforme Bartolomeo est à présent en route vers la Station Spatiale Internationale (ISS), où elle sera installée à l'extérieur du laboratoire Columbus, le module européen de l'ISS construit par Airbus.



UBS a annoncé lundi avoir réduit son objectif de cours ainsi que ses estimations de résultats sur Airbus en raison des répercussions de la crise du Covid-19 sur le secteur aérien, tout en maintenant une recommandation d'achat sur la valeur.



Invest Securities abaisse sa recommandation à Neutre sur Kering (contre Achat) et son objectif de cours à 540 E (contre 618 E).



Oddo souligne que l'OPEP+ n'a même pas publié de communiqué officiel à la fin de la réunion et plusieurs pays membres espèrent encore trouver un accord, ce qui semble difficile mais pas complètement exclu.



' Les plus impactées sont celles avec une faible exposition au Downstream (Galp et Eni) et celles dont l'endettement est élevé (BP et Shell). Nous estimons que Total et Repsol seront, dans une certaine mesure, moins impactées que leurs concurrents et sans risque sur le dividende pour Total contrairement à Repsol ' rajoute Oddo.



Total pourrait racheter le portefeuille de clients du groupe portugais ADP en Espagne selon El confidential. Cette acquisition permettrait au groupe français de rentrer en concurrence directe avec Endesa, Iberdrola, Naturgy et Respson précise El confidential.



