CAC40 : vers de lourds dégagements à l'ouverture

27/02/2020 | 08:30

Après un gain timide de près de 0,1% à 5685 points mercredi, le CAC40 se dirige à nouveau vers de lourds dégagements à l'ouverture, au vu de 'futures' en recul de l'ordre de 2,5%, l'épidémie provenant de Chine continuant de plomber le moral.



'Les actions ont reculé fortement depuis le début de la semaine, sur fond de crainte que le coronavirus puisse se transformer en pandémie', note Wells Fargo, pointant une chute de 6,3% du S&P500 lundi et mardi, sa pire performance sur deux jours depuis août 2015.



En cours de séance, seront publiés les indices du sentiment économique dans la zone euro pour février ce matin, puis des commandes de biens durables de janvier et une nouvelle estimation de la croissance du PIB des Etats-Unis en début d'après-midi.



Dans l'actualité des valeurs, Getlink publie au titre de 2019 un bénéfice net en hausse de 20% à 159 millions d'euros et un EBITDA à 560 millions (-2%), en ligne avec l'objectif annoncé, pour un chiffre d'affaires stable à 1,085 milliard.



Bureau Veritas annonce un résultat net ajusté annuel en hausse de 8,1% à 451 millions d'euros (1,02 euro par action) et un résultat opérationnel ajusté en croissance de 9,7% à 832 millions, soit une marge en progression de 50 points de base à 16,3%.



Toujours sur le front des publications annuelles, les opérateurs devraient aussi réagir à celles du distributeur Carrefour, du réassureur Scor, du chimiste Arkema, du fabricant électroménager Seb et du constructeur aéronautique Dassault Aviation.



