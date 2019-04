CAC40 : vers de nouveaux records avant BCE et trimestriels US

08/04/2019 | 15:18

Le CAC40 maintient ses gains (+0,1%) depuis midi, après une petite accélération haussière qui a permis à Paris de repasser dans le vert et de tutoyer ses records annuels (5.486Pts)).

Un peu de prudence avant de nombreux rendez-vous, qu'il s'agisse d'une réunion de la BCE ou des premiers résultats trimestriels américains.



En belle hausse vendredi, l'Euro-Stoxx marque un peu le pas et recule de -0,1% à 3.445Pts.



'Le mouvement d'impulsion n'est pas des plus violent au-dessus des 5.455 points, mais laisse la possibilité à l'indice CAC 40 de venir tester à court terme les 5.515 points.

Un dépassement de la résistance majeure des 5.515 points libérerait un potentiel d'appréciation supplémentaire à 5.565 points.

Pour valider ce scénario, l'indice phare devra trouver davantage d'intensité, de dynamisme pour garder ce cap et ne pas laisser s'installer des premiers éléments d'épuisement', analysent les équipes de Kiplink, pour qui le premier point d'invalidation de tendance ne change pas, le niveau support des 5.355 points en étant le premier seuil repère. Un niveau dont reste loin l'indice phare de la place de marché parisienne.



L'excédent commercial de l'Allemagne est ressorti à 18,7 milliards d'euros en février, à comparer à 18,6 milliards le mois précédent, avec des baisses de 1,6% des importations et de 1,3% des exportations d'un mois sur l'autre (contre +0,5% attendu).

L'indice de confiance des investisseurs dans la zone Euro (enquête mensuelle de Sentix) se redresse à -0,3 contre -2,2 en mars



Dans les prochains jours, seront publiés notamment les chiffres de la production industrielle dans la zone euro, de l'inflation en Allemagne et aux Etats-Unis, et les conclusions de la réunion du conseil des gouverneurs de la BCE. Par ailleurs, la fin de la semaine verra la saison des résultats d'entreprises débuter aux Etats-Unis. Les opérateurs prendront notamment connaissance des trimestriels des banques JPMorgan Chase et Wells Fargo.



D'ici là, du côté des changes, l'euro poursuit sa remontée avec +0,3% à 1,1265dollar. Le Brent, pour sa part établit un nouveau record à 70,7 dollars (+0,4%).



Dans l'actualité des valeurs, Euronext gagne 1,5% à Paris, suite à un avis positif de la part de l'autorité de supervision financière norvégienne, recommandant de l'approuver comme 'propriétaire convenable' de jusqu'à 100% du capital d'Oslo Børs VPS.



Air France-KLM fait part d'un trafic passage total en croissance de 2,8% au titre du mois de mars, sur la base d'une capacité en hausse de 3,1%, ce qui a abouti à un coefficient d'occupation en retrait de 0,3 point à 87,6%. Le titre recule de -0,9%.





