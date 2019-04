CAC40 : vers de nouveaux records grâce à W-Street au zénith

04/04/2019 | 16:08

Enfin un frémissement haussier (+0,1% à 5.474) après 7 heures de stagnation entre 5.450 et 5.460 ?

L'ouverture de Wall Street est prometteuse puisque le Dow Jones (+0,5%) inscrit un nouveau record annuel à 26.350, ainsi que le Nasdaq (+0,3% à 7.918)

La bourse de Paris (au plus haut de l'année 2019) semblait prisonnière d'une camisole algorithmique d'une rare rigidité... mais qui a le mérite de préserver les gains des 3 séances consécutives de progression qui ont précédé (alors que la performance annuelle atteint +15,5% en 3 mois et 3 jours).

La 'volatilité' est tellement faible qu'aucune valeur du CAC40 ne gagne ou ne perd plus de 1%.

L'Euro-Stoxx poursuit sa progression (+0,2% à 3.443) dans le sillage de Francfort qui grimpe de +0,4% malgré le très mauvais chiffre des commandes à l'industrie allemande au mois de février: après une chute de 2,1%, la situation s'aggrave de -4,2% en février contre un consensus de +0,3%, un plongeon tiré en particulier par les pays en dehors de la zone euro.



'Ceci suggère que la production industrielle a chuté à nouveau au premier trimestre - en dépit du fait que la production de voitures a probablement un peu repris - ce qui a aussi accru le risque d'un déclin du PIB réel', réagit Commerzbank.



En cette veille de publication du rapport sur l'emploi aux Etats-Unis pour le mois de mars (175.000 créations de postes non agricoles attendues), les inscriptions hebdomadaires au chômage enregistrent une chute inattendue de -10.000 à 202.000, un plancher depuis 49 ans.

L'E s'affiche en très légère baisse (-0,2%), à 1,122 dollar. Le Brent reste au contact de son record annuel à 69,7$ à Londres.



Dans l'actualité des valeurs, on notera qu'au terme d'une augmentation de capital réservée via notamment des titres miroirs américains ADS, la 'biotech' française DBV Technologies a levé 70,4 millions de dollars (environ 63 millions d'euros). Si son action recule de -3% ce matin, les analystes d'Invest Securities soulignent que 'cette opération (renforce) la trésorerie du groupe au-delà du 4e trimestre 2019 (mi-2020 ?)', et que 'sur le plan clinique et commercial, le groupe attend une re-soumission de la demande d'approbation (de son principal candidat médicalement) au 3e trimestre 2019'.



Total (-0,7 à -1%)annonce pour sa part que sa filiale de batteries Saft a signé un accord avec Tianneng Energy Technology, filiale du groupe chinois Tianneng, pour la création d'une coentreprise basée sur le site de la gigafactory de Changxing.



Le groupe SPIE annonce que sa filiale au Royaume-Uni a remporté un contrat auprès de la municipalité de Liverpool, portant sur la gestion des installations de dix établissements scolaires locaux.







