CAC40 : vers un début de séance en consolidation

09/08/2019

Les futures sur le CAC40 augurent d'une consolidation de l'ordre de 0,7% à 5348 points à l'ouverture, au lendemain d'un bond de 2,3% à près de 5388 points soutenu notamment par la volonté affichée par la Chine de stabiliser le yuan.



'Les responsables à Pékin ont fixé le taux de change à un niveau plus fort que ce que la plupart des analystes attendaient, ce qui semble avoir atténué les craintes d'escalade des tensions commerciales sino-américaines', souligne Wells Fargo Advisors.



'Le sentiment des investisseurs a aussi été dopé par un rebond inattendu des exportations chinoises en juillet', note-t-il aussi ajoutant que, 'dans le même temps, les actifs perçus comme des 'valeurs refuges' se sont stabilisés.'



La séance s'annonce riche en données macroéconomiques, avec la production industrielle française avant l'ouverture, puis le PIB britannique en milieu de matinée et les prix à la production américains cet après-midi.



Pour l'heure, l'Allemagne a vu son excédent commercial reculer à 18,1 milliards d'euros en juin, à comparer à 18,7 milliards en mai, du fait d'un tassement de 0,1% des exportations et d'une hausse de 0,5% des importations.



