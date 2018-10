CAC40 : vers un début de séance hésitant

18/10/2018 | 08:22

En recul de 0,5% à 5145 points la veille, le CAC40 pourrait ouvrir à peu près stable à en croire les futures, alors que les opérateurs devraient arbitrer entre les nombreuses publications trimestrielles du jour.



Carrefour publie ainsi un chiffre d'affaires de 21,087 milliards d'euros au troisième trimestre 2018, en hausse de 2,1% en comparable. Les ventes TTC ressortent ainsi en croissance de 2,7% au total à changes constants (mais à -2,8% à changes courants).



Pernod Ricard affiche un chiffre d'affaires pour son premier trimestre 2018-19 de 2.387 millions d'euros, avec une croissance faciale de 7,2% grevée par un effet de change négatif, et une croissance interne de 10,4%.



A l'occasion du point d'activité de Thales, son PDG Patrice Caine affirme anticiper à présent 'd'atteindre le haut des fourchettes annoncées en mars dernier, à la fois en termes de croissance organique et d'EBIT'.



bioMérieux affiche au titre des neuf premiers mois de 2018 un chiffre d'affaires de 1,749 milliard d'euros, en croissance de 4,5% en données publiées et de 9,8% à taux de change et périmètre constants.



Cet après-midi, seront publiés aux Etats-Unis l'indice Philly Fed, les inscriptions au chômage et les indicateurs avancés du Conference Board, ainsi que des résultats trimestriels comme ceux de l'assureur Travelers.



