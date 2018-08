CAC40 : vers un début de semaine dans le calme

06/08/2018 | 08:24

La Bourse de Paris devrait débuter sans grand changement lundi matin avant une semaine qui s'annonce particulièrement calme pour cause de trêve estivale.



Vers 8h10, les futures sur le CAC40 présagent une hausse de l'ordre de 0,2% vers 5488 points.



Vendredi, le marché parisien avait terminé de façon plutôt encourageante, signant une hausse de +0,3% à 5479 points après une brève incursion en territoire négatif. Son rebond de fin de séance s'était néanmoins avéré insuffisant pour accrocher les 5500 et la performance hebdomadaire ressort à -0,6%.



À Wall Street, les chiffres de l'emploi de vendredi -décevants en apparence- n'ont pas empêché les marchés de poursuivre leur trajectoire ascendante.



Le Dow Jones a notamment affiché un gain hebdomadaire de 0,1% qui lui a permis d'aligner in extremis une cinquième semaine de hausse consécutive.



La saison des résultats touche néanmoins à sa fin, ce qui devrait priver New York d'un moteur puissant.



Parmi les grands groupes américains devant encore publier leurs résultats, seuls Disney et Merck présenteront leurs comptes cette semaine.



Le calendrier économique s'annonce tout aussi calme et la statistique la plus attendue de la semaine, les prix à la consommation aux États-Unis, ne sera pas dévoilée avant vendredi.



En attendant, le marché parisien pourrait éprouver quelques difficultés à se relancer.



Vendredi, le CAC avait tenté de renouer avec les 5500 points, mais la tentative avait échoué dès les 5490 points. Au vu de cet échec, l'indice consolide entre 5450 et 5500 et ne valide aucun signal directionnel.



