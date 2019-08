CAC40 : vers un timide rebond

06/08/2019 | 08:33

Le CAC40 se dirige vers un début de séance en rebond timide de l'ordre de 0,3% à 5255 points au vu des futures, après un début de semaine en chute de 2,2% à 5241,5 points pour l'indice-phare parisien à l'image de Wall Street.



'Les actions ont connu leur pire séance de l'année 2019 lundi avec l'escalade des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine qui ont ravivé les craintes d'un ralentissement économique mondial', rappelle Wells Fargo Advisors.



Les commandes à l'industrie allemande ont grimpé de 2,5% en juin par rapport au mois précédent, selon les données ajustées de variations saisonnières et calendaires de l'office fédéral de statistiques, alors que le consensus en attendait une stagnation.



Dans l'actualité des valeurs, Pernod Ricard a annoncé lundi l'acquisition de Firestone & Robertson Distilling, le propriétaire de la marque de whiskys texans super-premium TX, dont le Blended Whiskey TX lancé en 2012.



Sanofi a annoncé l'extension de l'autorisation de mise sur le marché de Dupixent dans l'UE aux adolescents de 12 à 17 ans présentant une forme modérée à sévère de dermatite atopique candidats à une thérapie systémique.



Le groupe agroalimentaire Bonduelle a fait état d'un chiffre d'affaires stable au titre de son exercice 2018-2019, à 2,8 milliards d'euros, sur fond de climat de consommation 'fragile' dans plusieurs régions.



Le semencier Vilmorin a dévoilé un chiffre d'affaires annuel de 1,39 milliards, en hausse de 4,5% à données comparables, une performance significativement supérieure à son objectif d'une croissance de 2% à 3%.



