CAC40 : vers une ouverture assez stable

07/10/2019 | 08:25

Après un bond de 0,9% à plus de 5488 points vendredi, le CAC40 devrait commencer la semaine dans une certaine stabilité (-0,1% au vu des futures) dans l'attente d'une batterie de données sur l'économie européenne dans les jours à venir.



Seront en effet publiés cette semaine les chiffres de la production industrielle et de la balance commerciale dans les grands pays européens pour le mois d'août, ainsi que ceux de l'inflation aux Etats-Unis pour septembre.



Pour l'heure, on notera que les commandes à l'industrie allemande ont reculé de 0,6% en août par rapport au mois précédent, après une chute de 2,1% en juillet (chiffre révisé par rapport à -2,7% tel qu'estimé auparavant).



Du côté des valeurs, Capgemini a obtenu l'autorisation au titre du contrôle des concentrations par l'autorité de la concurrence au Maroc pour son projet d'acquisition du cabinet de services d'ingénierie Altran.



Après le succès de la Coupe du Monde féminine de la FIFA, TF1 et Canal+, filiale de Vivendi, ont acquis les droit sur le prochain UEFA Euro Féminin 2021, qui se déroulera en Angleterre du 11 juillet au 1er août 2021.



Bourbon a annoncé que les opérations de recherche ont permis de retrouver trois survivants du naufrage du Bourbon Rhode, ainsi que les corps de quatre des marins, sept autres étant toujours portés disparus.



