CAC40 : vers une prolongation de la hausse de jeudi

25/01/2019 | 08:19

Après avoir gagné plus de 0,6% à près de 4872 points, le CAC40 pourrait prendre encore 0,4% vers 4890 points au vu des futures, toujours encouragé par le statu quo prudent de la BCE sur sa politique monétaire de la veille.



'La conférence a vu le Président Draghi discuter des risques à la baisse sur les perspectives de croissance, un changement important par rapport à l'évaluation équilibrée précédente', rappelle Fidelity International.



'La réaction des marchés n'a pas été impressionnante, mais plus ou moins en ligne avec ce que les investisseurs avaient indiqué ces dernières semaines, à savoir un ton accommodant sur fond de dangers accrus', poursuit-il.



Ce vendredi, sont prévus l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne, attendu en repli vers 100,6 par les économistes, puis le nombre de demandeurs d'emploi en France pour le quatrième trimestre 2018.



Dans l'actualité des valeurs, Air Liquide a pris une participation de 18,6% dans Hydrogenics Corporation, fournisseur canadien d'équipements de production d'hydrogène par électrolyse et de piles à combustible.



Hors CAC40, le groupe de transport et de logistique Stef a dévoilé un chiffre d'affaires de 3.255,1 millions d'euros au titre de l'ensemble de l'année 2018, en croissance de 9,4%, dont 7,4% à périmètre constant.



Le spécialiste de l'homéopathie Boiron a annoncé un chiffre d'affaires annuel en recul de 2,2% à 604,21 millions d'euros, et prévenu que son 'résultat opérationnel de 2018 sera inférieur à celui de 2017'.



