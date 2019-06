CAC40 : vers une stabilisation après un effet Draghi

19/06/2019 | 08:36

Le CAC40 pourrait ouvrir en hausse timide de 0,1% vers 5514 points au vu des futures, au lendemain d'un bond de 2,2% à près de 5510 points lié à des propos accommodants tenus par le président de la BCE Mario Draghi.



'Ce discours constitue l'indication la plus claire que la BCE va réduire ses taux d'intérêt et relancer son programme d'achat d'actifs dans les prochains mois si, comme nous l'attendons, des mesures ou attentes d'inflation restent très basses', notait Capital Economics.



'Sur la base de ces informations, nous prévoyons un abaissement du taux de la facilité de dépôt de 10 points de base dès la prochaine réunion en juillet', estimait de son côté Commerzbank, qui attendait précédemment une telle mesure pour le quatrième trimestre.



Ces propos interviennent alors que le comité de politique monétaire de la Fed doit se réunir ce jour et rendre ses conclusions dans la soirée. En attendant, sera publiée l'inflation britannique ce matin, à la veille de la réunion de la Banque d'Angleterre.



Dans l'actualité des valeurs, Safran a fait part de la création avec Oerlikon, le CNRS et l'Université de Limoges d'un laboratoire de recherche commun et d'une plateforme technologique dans le domaine des traitements de surface pour les applications aéronautiques.



Vinci Construction a lancé Concreative, une nouvelle entreprise dédiée à l'impression 3D de béton haute performance. Cette société propose un service entièrement intégré, de la conception à la mise en oeuvre sur chantiers.



Sequana annonce que, par décision d'Euronext du 17 juin, ses actions seront radiées d'Euronext Paris à compter du 19 juin à la suite de sa liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Nanterre.



