CAC40 : volatile mais repasse positif avec W-Street à +1,3%

La Bourse de Paris évolue marginalement dans le vert depuis 15H02 (oscillant autour de 5.680) après avoir subi un sell-off (une capitulation finale ?) en milieu de matinée.

La correction a précipité le CAC40 jusque vers 5.525... un niveau où il n'y a strictement aucun support graphique identifiable, mais qui a 0,2% près coïncidait avec un recul de -10% depuis le zénith des 6.111 testé il y a une semaine, jour pour jour.



Autrement dit, le CAC 40 retombait sur ses niveaux de début octobre, effaçant en 4 séances le bénéfice de 4 mois de hausse.



'Dans cette poursuite de spirale baissière les supports majeurs de moyens termes à 5.805 et 5.735 n'ont pas résisté, laissant entrevoir une possibilité à l'indice CAC 40 d'aller tester techniquement le seuil support de long terme à 5.555 points (c'est chose faite), ce niveau d'inversion correspondant au point de départ du dernier mouvement haussier initié début octobre 2019', analysent ce matin les équipes de Kiplink.



'Ce mouvement massif de dégagement depuis les 6.100 points et frôlant les 15 milliards d'euros échangés sur le CAC 40 en seulement 48 heures, va bien au-delà de simples prises de bénéfices. L'espoir à très court terme étant de trouver un premier niveau de stabilisation, même précaire à 5.555 points. Dans ce contexte de marché rien n'est certain.'



Wall Street a rouvert en hausse de +0,5 à +0,6% et a rapidement doublé ses gains (le 'Dow' reprend +350Pts, soit +1,3%).

Donald Trump accuse CNN d'avoir fait paniquer les marchés en présentant le problème du coronavirus 'de la pire des manières' et il tiendra une conférence de presse à ce sujet en début de soirée.



Le Dow Jones avait décroché de plus de 3,1% hier soir, ce qui signifie que l'indice des 30 principales valeurs industrielles américains a effacé l'intégralité des gains accumulés depuis le 29 octobre.

Le Nasdaq qui reprend +1,6% repasse positif sur 2020 (à 9.100Pts), le Nasdaq-100 a toujours conservé une petite avance de +2%.

Cela ne suffit pour ramener l'Euro-Stoxx50 en territoire positif : il cède entre -0,4 et -0,5% dans le sillage de Francfort avec -0,6%).



Du côté des statistiques, la confiance des ménages français dans la situation économique se montre stable, au vu de l'indicateur synthétique de l'Insee qui se maintient à 104, au-dessus donc de sa moyenne de longue période (100).

Outre-Atlantique, le Département du Commerce fait état ce mercredi d'une hausse de +7,9% (à 764.000) des ventes de logements neufs en rythme annualisé aux États-Unis au titre du mois de janvier (le consensus attendait +3,5%)

Le score du mois de décembre a été révisé en hausse, à 708.000 au lieu de 694.000 comme annoncé initialement.



Dans l'actualité des valeurs, Groupe PSA (+5,5%) affiche un résultat net part du groupe record pour 2019, en progression de 13% à 3,2 milliards d'euros, avec une marge opérationnelle courante pour la division automobile de 8,5%, en hausse de 0,9 point de pourcentage.

Peugeot entraîne Renault dans son sillage, à +2%.

Biomérieux en revanche a dévissé de -12% et testé un plancher de 81,7E.



Thales (+6%, leader du CAC) publie au titre de 2019 un résultat net ajusté part du groupe en hausse de 19% à 1.405 millions d'euros et un EBIT en progression de 19% (+4% en organique) à 2.008 millions, soit une marge améliorée de 0,3 point à 10,9%.



Suez publie un résultat net part du groupe en croissance de 5% à 352 millions d'euros au titre de 2019, ainsi qu'un EBIT en hausse de 5,4% à 1.

408 millions (+4,3% en organique) soit une marge améliorée de 0,1 point à 7,8%



Hermès dévoile un résultat net part du groupe en hausse de 9% à 1.528 millions d'euros au titre de 2019, mais une rentabilité opérationnelle courante de 34%, en recul de 0,8 point en raison de l'impact défavorable des couvertures de change.





