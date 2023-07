CACEIS et RBC finalisent l'acquisition des activités de RBC en Europe et en Malaisie

CACEIS, filiale du groupe Crédit Agricole et de Santander, et Royal Bank of Canada (RBC) annoncent la finalisation du rachat par CACEIS des activités européennes d'asset servicing de RBC Investor Services et de son centre d'excellence associé situé en Malaisie. L'opération, qui a obtenu les autorisations requises des autorités bancaires et de la concurrence, réunit les activités de deux asset servicers majeurs en Europe.



Grâce à cette opération, CACEIS bénéficie d'une couverture internationale et d'une offre élargies au service de sa clientèle. Couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur, CACEIS renforce sa position de leader européen de l'asset servicing.



L'acquisition par CACEIS des activités de la succursale britannique de RBC Investor Services Trust et de RBC Investor Services à Jersey devrait intervenir dans les prochains mois, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires.



Cette opération aura un impact minime sur le ratio des fonds propres Tier 1 (CET1) et sur le bénéfice par action (BPA) de RBC.



Les activités canadiennes de RBC Investor Services ne sont pas incluses dans la transaction.