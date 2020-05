CACEIS finalise la première phase de migration des fonds Candriam

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

CACEIS a réalisé avec succès la première des trois phases de migration des fonds de la société de gestion Candriam. Cette opération s’est déroulée avec l’ensemble des équipes en télétravail. Dix mois de travaux ont été nécessaires aux équipes pour réussir la migration de 26 compartiments de fonds de droit luxembourgeois représentant quelque 10 milliards d'euros d'actifs.L'opération concerne un périmètre large de prestations : banque dépositaire, conservation, administration de fonds, agent de transfert, distribution de fonds, prêts de titres et share class hedging. Elle a mobilisé plus d'une centaine de collaborateurs de Candriam et CACEIS, qui ont travaillé en étroite collaboration.Au total, ce seront plus de 40 milliards d'euros d'actifs qui seront confiés à CACEIS.