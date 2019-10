CALIDA holding, actionnaire majoritaire de Lafuma SA Acquiert 4.14 % du capital et augmente ainsi sa participation a 91.84 %

Regulatory News:

CALIDA Holding AG, société cotée à la SIX Swiss Exchange, actionnaire majoritaire de Lafuma SA (Paris:LAF) depuis décembre 2013, annonce la signature d’un contrat d’acquisition des participations de L’Echiquier Value Euro et L’Echiquier Excelsior.

Avec cette transaction, au prix de 17.99 euros par action, CALIDA acquiert 4.14% du capital de Lafuma SA, augmentant sa participation à 91.84%.

La transaction devrait être réalisée dans les tout prochains jours.

La société Lafuma SA est cotée sur Euronext Paris. Euroclear : 3526. Reuters : LAFU.PA Bloomberg : LAF

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20191028005556/fr/