CAMPARI : Deutsche Bank dégrade à Conserver

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Deutsche Bank a dégradé sa recommandation sur Campari d'Achat à Conserver et abaissé son objectif de cours de 9,9 à 6,9 euros. Il y a quelques semaines, le broker estimait que le groupe représentait un investissement très attractif à court comme à long terme. Le coronavirus a changé la donne avec le confinement de l'Italie et la contagion rapide de l'épidémie dans le reste de l'Europe. A court terme, la période s'annonce difficile pour Campari qui réalise 20% de ses ventes en Italie et 23% dans le reste de l'Europe.