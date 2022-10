CANADA FX DEBIT-Canadian dollar ralentit d'un pour cent en raison de la hausse des prix du pétrole

Le dollar canadien s'est renforcé par rapport à son homologue américain lundi, rebondissant de son plus bas niveau en plus de deux ans, en raison de la hausse des prix du pétrole et malgré des données nationales montrant un deuxième mois consécutif de baisse de l'activité industrielle.

Le prix du pétrole, l'une des principales exportations du Canada, a augmenté alors que l'OPEP+ envisage de réduire sa production de plus d'un million de barils par jour (bpj) pour soutenir les prix avec ce qui serait sa plus grande réduction depuis le début de la pandémie COVID-19.

Le prix du brut américain était en hausse de 5,8 % à 84,12 $ le baril.

Les principaux indices de Wall street ont également progressé et les rendements obligataires ont baissé alors que le Premier ministre britannique Liz Truss est revenu sur une réduction du taux le plus élevé de l'impôt sur le revenu qui avait contribué à déclencher des turbulences sur les marchés financiers.

L'activité manufacturière canadienne s'est contractée pour un deuxième mois consécutif en août, la hausse des coûts d'emprunt et les perspectives économiques incertaines ayant contribué à une baisse des nouvelles commandes, mais le rythme du déclin s'est atténué, selon les données.

L'indice des directeurs d'achat (PMI) de l'industrie manufacturière canadienne S&P Global a augmenté à 49,8 en septembre, après avoir chuté à 48,7 en août, son plus bas niveau depuis juin 2020.

Le dollar canadien était en hausse de 1 % à 1,3692 pour le billet vert, ou 73,04 cents américains, sa plus forte progression depuis le 13 mai.

Il s'est échangé dans une fourchette de 1,3670 à 1,3825, après avoir touché vendredi son plus faible niveau intraday depuis mai 2020 à 1,3838.

Le rapport sur l'emploi au Canada pour le mois de septembre, attendu vendredi, pourrait proposer davantage d'indices sur la vigueur de l'économie nationale, tandis que le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, doit s'exprimer jeudi.

Les rendements des obligations du gouvernement canadien ont baissé sur l'ensemble de la courbe, suivant l'évolution des bons du Trésor américain et des obligations du gouvernement britannique. Le 10 ans s'est détendu de 7,3 points de base à 3,097 %. (Reportage de Fergal Smith ; Montage d'Andrea Ricci)