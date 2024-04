Le dollar canadien s'est stabilisé face à son homologue américain jeudi, la devise n'ayant pas été en mesure de maintenir ses gains antérieurs, les récents mouvements des écarts de rendement ayant joué en sa défaveur.

Le huard s'est négocié presque inchangé à 1,3765 pour un dollar américain, ou 72,65 cents américains, après avoir évolué dans une fourchette de 1,3743 à 1,3781. Mardi, la devise a atteint un creux de cinq mois à 1,3846.

"Il sera difficile de s'apprécier de manière significative étant donné l'écart très important entre les taux d'intérêt des États-Unis et du Canada", a déclaré Amo Sahota, directeur de Klarity FX à San Francisco. "Il ne semble pas y avoir de moyen rapide pour que cet écart se comprime à nouveau.

L'écart entre le rendement canadien à deux ans et son équivalent américain s'est creusé à 75 points de base en faveur du billet américain, contre 45 points de base au début du mois, les investisseurs ayant parié sur le fait que la Banque du Canada commencerait à réduire ses taux d'intérêt avant la Réserve fédérale.

Le prix du pétrole, l'un des principaux produits d'exportation du Canada, s'est maintenu près de son plus bas niveau en trois semaines, les investisseurs ayant pris en compte les données économiques américaines mitigées, les sanctions américaines contre le Venezuela et l'Iran et l'apaisement des tensions au Moyen-Orient. Les contrats à terme sur le pétrole brut américain se sont établis à 82,73 $ le baril, soit une hausse de 4 cents.

Le projet du Canada d'augmenter les impôts sur l'épargne des personnes fortunées et des entreprises est susceptible de freiner l'investissement, ce qui pourrait aggraver le malaise de la productivité qui a freiné la croissance économique au cours des dernières années, selon les économistes.

Les rendements des obligations d'État canadiennes ont augmenté sur l'ensemble de la courbe, suivant les mouvements des bons du Trésor américain. Le 10 ans était en hausse de 5,3 points de base à 3,754%. (Reportage de Fergal Smith ; Rédaction d'Andrea Ricci)