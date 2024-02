Le dollar canadien s'est affaibli pour atteindre son plus bas niveau en une semaine par rapport à sa contrepartie américaine vendredi, alors que les données sur l'emploi aux États-Unis, plus élevées que prévu, ont réduit les perspectives de réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale au cours des prochains mois.

Le huard s'échangeait 0,6 % de moins à 1,3460 pour un billet vert, soit 74,29 cents américains, après avoir atteint son plus bas niveau depuis vendredi dernier à 1,3475. Pour la semaine, la devise était en baisse de 0,1 %.

"Le rapport de janvier sur l'emploi aux États-Unis a effectivement tué la perspective d'un assouplissement de la Fed en mars et a même jeté le doute sur une réduction en mai, ce qui a donné un coup de pouce aux rendements du Trésor et au dollar (américain)", a déclaré Simon Harvey, responsable de l'analyse des changes pour Monex Europe et Monex Canada.

Le dollar américain s'est redressé par rapport à un panier de devises principales, ajoutant à ses gains depuis le début de l'année.

"Les fortes données américaines d'aujourd'hui ont eu pour effet d'étirer les positions longues sur le dollar canadien, ce qui rend le huard vulnérable à une correction à la baisse, même si les actions continuent de se négocier dans le vert et que les données du début de la semaine ont montré que l'économie avait dépassé les attentes au quatrième trimestre", a déclaré M. Harvey.

Les données nationales préliminaires de mercredi ont montré que l'économie canadienne s'est probablement développée à un taux annualisé de 1,2 % au quatrième trimestre.

L'indice boursier américain de référence, le S&P 500, a atteint un nouveau record, mais le prix du pétrole, l'un des principaux produits d'exportation du Canada, était en baisse de 2 % à 72,35 dollars le baril.

Les rendements des obligations d'État canadiennes ont augmenté sur l'ensemble de la courbe, suivant les mouvements des bons du Trésor américain. Le 10 ans était en hausse de 11,7 points de base à 3,388%, après avoir touché jeudi son plus bas niveau intraday en plus de deux semaines à 3,230%. (Reportage de Fergal Smith, édition de Nick Zieminski)