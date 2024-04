Le dollar canadien s'est affaibli jusqu'à atteindre son plus bas niveau depuis 11 jours par rapport à son homologue américain, largement plus fort, mardi, alors que la croissance économique intérieure plus lente que prévu a soutenu les paris selon lesquels la Banque du Canada réduirait ses taux plus fortement que la Réserve fédérale.

Le produit intérieur brut (PIB) du Canada a augmenté de 0,2 % en février, a déclaré Statistique Canada, manquant les estimations pour un gain de 0,3 %, tandis qu'une estimation préliminaire pour mars a montré que le PIB était "essentiellement inchangé".

L'économie devrait avoir progressé à un taux annualisé de 2,5 % au premier trimestre, a ajouté l'agence nationale de la statistique du Canada. Il s'agit du taux de croissance le plus élevé depuis le premier trimestre 2023, mais légèrement inférieur à la dernière prévision de la Banque du Canada, qui était de 2,8 %.

"La croissance plus faible attendue au Canada et une économie plus sensible aux taux devraient forcer la politique de la Banque du Canada à diverger de manière significative de celle de la Fed au cours des prochains trimestres", a déclaré Geoff Phipps, stratège en négociation et gestionnaire de portefeuille chez Picton Mahoney.

Les marchés monétaires considèrent qu'il y a environ 60 % de chances que la banque centrale canadienne commence à réduire son taux d'intérêt de référence en juin et s'attendent à un assouplissement total de 54 points de base d'ici décembre, contre 32 points de base de la part de la Fed.

Le dollar canadien s'échangeait 0,7 % de moins à 1,3750 pour un dollar américain, ou 72,73 cents américains, après avoir atteint son niveau le plus bas depuis le 19 avril à 1,3760. En avril, le huard a perdu 1,5 %, sa plus forte baisse mensuelle depuis octobre.

Le mouvement à la baisse de la devise s'est produit alors que les données sur le coût de la main-d'œuvre aux États-Unis ont stimulé le dollar américain par rapport à un panier de devises principales et que l'augmentation de la production de brut aux États-Unis a pesé sur le pétrole, l'un des principaux produits d'exportation du Canada. Les contrats à terme sur le pétrole brut américain étaient en baisse de 1,1 % à 81,73 $ le baril.

Les rendements des obligations du gouvernement canadien ont augmenté sur l'ensemble de la courbe, suivant les mouvements des bons du Trésor américain. Le 10 ans était en hausse de 4,7 points de base à 3,808%. (Reportage de Fergal Smith, édition de Nick Zieminski)