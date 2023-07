Le dollar canadien s'est affaibli par rapport à sa contrepartie américaine mercredi, alors que les prix du pétrole ont chuté et que les investisseurs ont évalué les perspectives d'un resserrement supplémentaire de la Réserve fédérale en septembre, suite à la dernière hausse des taux de la banque centrale américaine.

Le huard s'échangeait 0,4 % de moins à 1,3215 pour un billet vert, soit 75,67 cents américains. Il a atteint son niveau intrajournalier le plus faible depuis le 18 juillet, à 1,3237, avant de reprendre une partie de sa baisse.

"Nous étions un peu plus faibles plus tôt dans la journée lorsque les prix du cuivre et du pétrole ont chuté et nous rebondissons un peu maintenant avec les actions parce qu'il semble que (le président de la Fed Jerome) Powell ne veut pas donner d'indices vers la réunion de septembre", a déclaré Erik Bregar, directeur de la gestion des risques de change et des métaux précieux chez Silver Gold Bull.

Wall Street a oscillé et les rendements obligataires ont chuté alors que Powell a déclaré lors d'une conférence de presse que la Fed prendrait des décisions sur la politique monétaire au fur et à mesure des réunions. Plus tôt, la banque centrale a augmenté son taux d'intérêt de référence au jour le jour d'un quart de point de pourcentage pour atteindre la fourchette de 5,25 % à 5,50 %.

La Banque du Canada a également relevé ses taux d'intérêt. Elle a discuté du report d'une hausse lors de la dernière réunion avant de décider d'un relèvement afin de s'assurer que les progrès réalisés dans la réduction de l'inflation ne s'arrêtent pas, selon le procès-verbal de la réunion publié mercredi.

Le prix du pétrole, l'un des principaux produits d'exportation du Canada, a baissé de 1,1 % à 78,78 dollars le baril après que les stocks de pétrole brut aux États-Unis ont diminué moins que prévu.

Les rendements des obligations du gouvernement canadien ont baissé sur l'ensemble de la courbe, suivant les mouvements des bons du Trésor américain. Le taux à 10 ans a baissé de 7,5 points de base à 3,440%. (Reportage de Fergal Smith ; Rédaction de Paul Simao)