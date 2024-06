Le dollar canadien est tombé à son plus bas niveau depuis près d'un mois par rapport à sa contrepartie américaine vendredi, alors que les données sur l'emploi américain, plus élevées que prévu, ont stimulé le billet vert, tandis qu'un rapport sur l'emploi national a donné des signaux mitigés sur les perspectives d'une nouvelle réduction des taux de la Banque du Canada.

Le huard s'échangeait 0,6 % de moins à 1,3750 pour un dollar américain, soit 72,73 cents américains, après avoir atteint son niveau le plus bas depuis le 8 mai à 1,3758.

"Nous avons vu les rendements américains monter en flèche, le dollar (américain) monter en flèche et le dollar canadien se trouve à la mauvaise extrémité de tout cela", a déclaré Erik Bregar, directeur de la gestion des risques liés aux devises et aux métaux précieux chez Silver Gold Bull.

"Je pense que le rapport (sur les emplois non agricoles aux États-Unis) est plein de lacunes, mais le marché n'était pas correctement positionné pour le chiffre d'affaires plus élevé que prévu et les salaires plus élevés que prévu.

L'économie américaine a créé beaucoup plus d'emplois que prévu en mai et la croissance annuelle des salaires s'est accélérée, ce qui réduit la probabilité que la Réserve fédérale puisse commencer à réduire ses taux en septembre.

Au Canada, le taux de chômage a légèrement augmenté pour atteindre 6,2 % en mai, son plus haut niveau depuis plus de deux ans, et la croissance des salaires s'est accélérée, donnant des signaux divergents sur la manière dont la Banque du Canada analysera les données en vue de sa prochaine décision sur les taux d'intérêt en juillet.

Les marchés monétaires considèrent qu'il y a 46 % de chances que la banque centrale réduise ses taux le mois prochain, contre environ 50 % avant les données.

Mercredi, la Banque du Canada est devenue la première banque centrale du G7 à réduire les coûts d'emprunt, en diminuant son taux d'intérêt de référence de 25 points de base à 4,75 %.

Les rendements des obligations d'État canadiennes ont augmenté sur l'ensemble de la courbe, mais dans une moindre mesure que les bons du Trésor américain.

Le 10 ans était en hausse de 6,4 points de base à 3,458%, alors qu'il se négociait 95,4 points de base plus bas que l'équivalent américain, ce qui représente l'écart le plus important dans les données du LSEG depuis 1994. (Reportage de Fergal Smith, édition de Chris Reese)