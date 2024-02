Le dollar canadien a enregistré mardi sa plus forte baisse en près d'un an par rapport à sa contrepartie américaine, les données sur l'inflation américaine plus élevées que prévu ayant effrayé les investisseurs qui espéraient un début précoce des réductions de taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

Le huard s'échangeait 1 % de moins à 1,3585 pour un dollar américain, soit 73,61 cents américains, son niveau intrajournalier le plus faible depuis le 13 décembre et sa plus forte baisse depuis mars dernier.

"Le dollar canadien s'est fortement apprécié aujourd'hui dans le cadre d'une réaction plus large de l'ensemble des actifs aux données sur l'inflation américaine plus élevées que prévu, ce qui a incité le marché à repousser les attentes relatives à la première réduction des taux de la Fed", a déclaré George Davis, stratège technique en chef à RBC Marchés des Capitaux.

Les principaux indices de Wall Street sont tombés à leur plus bas niveau en une semaine et le dollar américain s'est redressé par rapport à un panier de devises principales. Les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté de 0,3 % en janvier par rapport à décembre, en raison d'une hausse du coût du logement.

L'économie canadienne pourrait être particulièrement touchée par la lenteur des baisses de taux après que les consommateurs ont emprunté massivement pendant la pandémie.

La Banque du Canada a déclaré qu'il était prématuré de discuter d'un assouplissement des taux d'intérêt, qui se situent à 5 %, leur niveau le plus élevé depuis 22 ans, et que l'inflation sous-jacente demeurait une préoccupation. Le rapport sur l'inflation au Canada pour le mois de janvier devrait être publié mardi prochain.

Le gouvernement canadien donnera la priorité à la création des conditions économiques dans son prochain budget afin de permettre une baisse des taux d'intérêt, a déclaré la ministre des finances Chrystia Freeland.

Le huard a perdu du terrain malgré la hausse des prix du pétrole, l'une des principales exportations du Canada. Les contrats à terme sur le pétrole brut américain étaient en hausse de 1,4 %, à 78,01 dollars le baril, mardi.

Les rendements des obligations d'État canadiennes ont augmenté sur l'ensemble de la courbe, suivant les mouvements des bons du Trésor américain. Le rendement à 10 ans a augmenté de 7,2 points de base à 3,653%, après avoir atteint son plus haut niveau depuis le 27 novembre à 3,695%. (Reportage de Fergal Smith ; édition de Jonathan Oatis)