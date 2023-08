Le dollar canadien s'est affaibli pour atteindre son plus bas niveau en une semaine par rapport à son homologue américain mardi, les investisseurs étant de plus en plus réfractaires au risque et malgré des données sur l'inflation nationale plus élevées que prévu qui ont soutenu les paris pour une nouvelle hausse des taux d'intérêt de la Banque du Canada.

Le huard s'échangeait 0,2 % de moins à 1,3487 pour un dollar américain, soit 74,15 cents américains, après avoir atteint son niveau intrajournalier le plus faible depuis mardi dernier à 1,35.

"Il y a un certain degré de corrélation entre le dollar canadien et les actifs à risque", a déclaré Bipan Rai, responsable mondial de la stratégie de change chez CIBC Capital Markets. "Il est plus important de se demander ce qui motive cette corrélation et il y a une confluence de facteurs.

Les principaux indices de Wall Street ont chuté après que les données sur les ventes au détail aux États-Unis, plus élevées que prévu, ont alimenté les craintes que les taux d'intérêt ne restent plus longtemps élevés, tandis que le prix du pétrole, l'un des principaux produits d'exportation du Canada, a été influencé par la morosité des données économiques chinoises. Les contrats à terme sur le pétrole brut américain se sont établis à 80,99 dollars le baril, soit une baisse de 1,8 %.

Le taux d'inflation annuel du Canada a augmenté plus que prévu pour atteindre 3,3 % en juillet, ce qui augmente la probabilité d'une nouvelle augmentation des taux d'intérêt. Les marchés monétaires estiment à 29 % la probabilité d'une hausse des taux lors de la prochaine décision de politique monétaire le 6 septembre, contre 22 % avant les données.

"Il y a un certain degré de choc des étiquettes avec les chiffres (de l'inflation) dans l'ensemble, mais si vous enlevez les couches, vous regardez les indicateurs de base, il y a des preuves que le resserrement de la politique (monétaire) commence à se répercuter, en impactant la demande à la marge.

Des données nationales séparées ont montré que les ventes d'usines ont chuté de 1,7 % en juin par rapport à mai et que les ventes de logements ont baissé de 0,7 % en juillet par rapport à juin.

Les rendements obligataires canadiens ont augmenté sur l'ensemble de la courbe. Le 10 ans a atteint son plus haut niveau depuis novembre 2008 à 3,803% avant de descendre à 3,749%, en hausse de 6 points de base sur la journée. (Reportage de Fergal Smith ; édition de Barbara Lewis)