Le dollar canadien a peu varié par rapport à son homologue américain lundi, mettant fin à son récent déclin, alors que les prix du pétrole ont augmenté et que les traders attendent les données sur l'inflation nationale qui pourraient fournir des indices sur les perspectives de réduction des taux d'intérêt.

Le huard s'échangeait presque sans changement à 1,3535 pour un dollar américain, ou 73,88 cents américains, après avoir atteint un creux de neuf jours à 1,3551 vendredi.

"Un rebond des actions américaines et des prix plus fermes du pétrole brut WTI ont aidé à stopper la faiblesse du dollar canadien de la semaine dernière, avec le marché susceptible de faire du surplace jusqu'à la publication demain du rapport sur l'IPC canadien pour février", a déclaré George Davis, stratège technique en chef chez RBC Marchés des Capitaux.

Le prix du pétrole, l'un des principaux produits d'exportation du Canada, a atteint son niveau le plus élevé depuis quatre mois en raison de la baisse des exportations de brut en provenance d'Irak et d'Arabie Saoudite et des signes d'une demande et d'une croissance économique plus fortes en Chine et aux États-Unis. Les contrats à terme sur le pétrole brut américain se sont établis en hausse de 2,1 % à 82,72 $ le baril.

Les données de l'indice canadien des prix à la consommation pour février, attendues mardi, devraient montrer une augmentation de l'inflation à un taux annuel de 3,1 %, contre 2,9 % en janvier.

Au début du mois, la Banque du Canada a déclaré que l'inflation sous-jacente était trop élevée pour envisager un assouplissement et a maintenu son taux de référence à 5 %, son plus haut niveau depuis 22 ans.

Les données publiées lundi montrent que les ventes de logements au Canada ont chuté de 3,1 % en février, après une forte croissance au cours des deux mois précédents, tandis que les prix se sont stabilisés après cinq mois consécutifs de baisse.

Le budget fédéral du Canada devrait allouer des milliards de dollars à l'investissement dans la construction de logements et dans les programmes de logements sociaux, a déclaré le ministre du logement, Sean Fraser.

Les rendements des obligations canadiennes ont augmenté sur l'ensemble de la courbe, suivant les mouvements des rendements du Trésor américain. Le taux à 10 ans a augmenté de 5,6 points de base à 3,603 %, son niveau le plus élevé depuis le 16 février. (Reportage de Fergal Smith à Toronto ; Rédaction de Nia Williams)