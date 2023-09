Le dollar canadien s'est renforcé jeudi par rapport à son homologue américain et à toutes les autres devises du G10, en raison de l'amélioration du sentiment des investisseurs et du prix du pétrole, l'une des principales exportations du Canada, qui a atteint son niveau le plus élevé cette année.

Le huard se négociait 0,2 % plus haut à 1,3514 pour un dollar américain, ou 74,00 cents américains, après avoir atteint son niveau intrajournalier le plus élevé depuis le 1er septembre à 1,3494.

Le dollar australien a été la seule autre devise du G10 à progresser face au billet vert, avec une hausse légèrement inférieure à 0,2 %.

"Le mouvement du brut, ainsi que l'amélioration générale du sentiment de risque et les attentes relativement stables des banques centrales, ont permis au huard de rebondir à partir de conditions de survente", a déclaré Jay Zhao-Murray, analyste de marché chez Monex Canada Inc.

Les principaux indices de Wall Street ont augmenté, les données économiques plus chaudes que prévu n'ayant pas entamé l'optimisme quant à une pause probable ce mois-ci dans les hausses de taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

Les contrats à terme sur le pétrole brut américain se sont établis à 90,16 dollars le baril, en hausse de 1,9 %, en raison des prévisions de resserrement de l'offre, tandis que le dollar américain a atteint son niveau le plus élevé en six mois par rapport à un panier de devises principales, le signal de la Banque centrale européenne indiquant qu'elle en avait fini avec son cycle de hausse des taux ayant pesé sur l'euro.

Les données nationales ont montré que le commerce de gros a augmenté de 0,2 % en juillet par rapport à juin, en deçà des estimations d'un gain de 1,4 %, aidé par des ventes plus élevées dans le sous-secteur des véhicules à moteur et des pièces et accessoires de véhicules à moteur.

Les rendements des obligations du gouvernement canadien ont été mitigés sur l'ensemble de la courbe, avec le 10 ans presque inchangé à 3,691%. (Reportage de Fergal Smith ; Rédaction de Sandra Maler)