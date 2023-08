Le dollar canadien, sensible au risque, s'est affaibli jeudi face à son homologue américain, plus fort, en raison de la chute des marchés boursiers, mais le mouvement de la devise s'est arrêté avant le plus bas de trois mois qu'il a atteint la veille.

Le huard s'échangeait 0,3 % de moins à 1,3570 pour un billet vert, soit 73,69 cents américains, après avoir évolué dans une fourchette de 1,3511 à 1,3587. Mercredi, il a atteint son niveau intrajournalier le plus faible depuis le 31 mai à 1,3603.

"Pendant la majeure partie de cette année, le CAD a été plus corrélé avec le sentiment du marché des actions qu'avec le principal produit d'exportation du Canada, le pétrole brut", a déclaré Tony Valente, cambiste senior chez AscendantFX.

"Aujourd'hui n'est pas différent, car la dérive à la baisse des marchés boursiers est un vent contraire pour le CAD."

Les principaux indices de Wall Street ont chuté, les investisseurs étant devenus prudents avant le discours du président de la Réserve fédérale Jerome Powell plus tard cette semaine, qui offrira des indices sur la trajectoire des taux d'intérêt.

Le prix du pétrole a augmenté de 0,1 % pour atteindre 78,96 dollars le baril, tandis que le dollar américain s'est redressé par rapport à un panier de devises principales.

Les ventes des usines canadiennes ont augmenté de 0,7 % en juillet par rapport à juin, principalement en raison des augmentations dans les sous-secteurs des produits du pétrole et du charbon, de l'alimentation et des métaux de première fusion, a déclaré Statistique Canada dans une estimation rapide. Cela fait suite à une estimation rapide des ventes au détail mercredi, qui a également montré une croissance en juillet.

Les rendements des obligations d'État canadiennes ont augmenté sur l'ensemble de la courbe, suivant les mouvements des bons du Trésor américain et récupérant une partie des fortes baisses de la veille. Le 10 ans a augmenté de 5 points de base à 3,697%. (Reportage de Fergal Smith, édition de Nick Zieminski)