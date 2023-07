Le dollar canadien a légèrement baissé par rapport à sa contrepartie américaine jeudi, les investisseurs ayant pris des bénéfices sur certains paris récents contre le billet vert, mais la baisse du huard a été moins importante que celle de la plupart des autres devises du G10.

Le huard s'échangeait 0,1 % de moins à 1,3172 pour un billet vert, soit 75,92 cents américains, après avoir évolué dans une fourchette de 1,3120 à 1,3194.

Les autres devises du G10 ont affiché des baisses plus importantes, à l'exception du dollar australien, qui a légèrement progressé.

"Nous avons observé un mouvement correctif dans la plupart des devises par rapport au dollar (américain) aujourd'hui", a déclaré Bipan Rai, chef mondial de la stratégie de change chez CIBC Capital Markets.

"Les risques se sont déplacés un peu trop d'un côté après la publication de l'IPC américain la semaine dernière et cela me fait dire qu'il y a un certain degré de prise de bénéfices dans le mouvement.

Le dollar américain s'est redressé par rapport à un panier de devises principales après que des données aient montré que le nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocations de chômage a diminué de manière inattendue la semaine dernière, renforçant les attentes de la Réserve fédérale qui pourrait continuer à augmenter les taux d'intérêt si l'économie reste forte.

On s'attendait à ce que la campagne de hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale approche de son apogée après que les données de la semaine dernière aient montré un ralentissement de l'inflation aux États-Unis.

L'économie canadienne est étroitement liée à l'économie américaine, ce qui peut aider à protéger le huard des fluctuations importantes du billet vert.

"Je ne pense pas qu'il y ait autant de volatilité réalisée pour le dollar canadien que pour d'autres paires de devises", a déclaré M. Rai. "Le bêta est plus faible.

Le prix du pétrole, l'une des principales exportations du Canada, a augmenté de 0,4 % à 75,63 $ le baril, aidé par la baisse des stocks de pétrole brut aux États-Unis.

Les rendements des obligations canadiennes ont augmenté sur l'ensemble de la courbe, suivant les mouvements des bons du Trésor américain. Le 10 ans était en hausse de 13,3 points de base à 3,490%. (Reportage de Fergal Smith, édition de Deepa Babington)