Le dollar canadien a atteint son plus haut niveau en deux semaines par rapport à son homologue américain mardi, mais les gains ont été modestes à la veille d'une décision de politique de la Réserve fédérale et des données du PIB national.

Le huard s'échangeait 0,1 % de plus à 1,3402 pour un billet vert, soit 74,62 cents américains, après avoir atteint son niveau intrajournalier le plus élevé depuis le 15 janvier à 1,34.

La monnaie a été "guidée à la hausse par la reprise des actions et l'amélioration du sentiment pendant la majeure partie de la semaine", a déclaré Kyle Chapman, analyste des marchés des changes chez Ballinger & Co à Londres, dans une note. "Mais le huard s'est heurté à un mur au niveau de 1,34. Avec la Fed et le PIB en vue, les traders ont hésité à le pousser beaucoup plus haut."

La banque centrale américaine devrait laisser ses taux inchangés à l'issue de sa réunion de politique générale de deux jours mercredi, et les investisseurs se concentreront sur tout indice du président de la Fed, Jerome Powell, sur la probabilité d'une baisse des taux en mars.

Les analystes s'attendent à ce que le PIB canadien, également attendu mercredi, affiche une hausse de 0,1 % en novembre, après une stagnation en octobre. Alors que l'économie nationale ralentit, la Banque du Canada se concentre désormais sur le moment de réduire les coûts d'emprunt plutôt que sur la question de savoir s'il faut à nouveau relever les taux.

Le prix du pétrole, l'un des principaux produits d'exportation du Canada, a augmenté en raison des tensions persistantes au Moyen-Orient et parce que le Fonds monétaire international a revu à la hausse ses prévisions de croissance économique mondiale. Les contrats à terme sur le pétrole brut américain se sont établis à 77,82 dollars le baril, soit une hausse de 1,4 %.

Les rendements des obligations d'État canadiennes ont été mitigés sur une courbe plus plate, suivant les mouvements des bons du Trésor américain. Le taux à 2 ans a augmenté de 1,6 point de base à 4,056%, tandis que le taux à 10 ans a baissé de 1,9 point de base à 3,430%. (Reportage de Fergal Smith ; Rédaction de Leslie Adler)