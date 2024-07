Le dollar canadien s'est affaibli pour la cinquième journée consécutive par rapport à sa contrepartie américaine mardi, alors que les prix des matières premières ont chuté et que les investisseurs se préparent à une réduction potentielle des taux d'intérêt par la Banque du Canada.

Le huard se négociait 0,2 % plus bas à 1,3773 pour un dollar américain, ou 72,61 cents américains, après avoir atteint son niveau le plus faible depuis le 14 juin à 1,3775. Il s'agit de la plus longue série de baisses pour la devise depuis avril.

"Le Canada suit la tendance à la baisse des produits de base", a déclaré Michael Goshko, analyste principal de marché chez Convera Canada ULC. "Ce sont toutes les monnaies des matières premières qui sont battues.

Le Canada est un important producteur de matières premières, notamment de pétrole, qui a atteint son niveau le plus bas en six semaines en raison des attentes croissantes d'un cessez-le-feu à Gaza et des inquiétudes grandissantes concernant la demande en Chine.

Les contrats à terme sur le pétrole brut américain étaient en baisse de 1,9 % à 76,95 dollars le baril, tandis que le cuivre a accentué ses récentes baisses.

"Il y a un risque d'événement demain avec la Banque du Canada et son attitude dovish", a déclaré M. Goshko.

La banque centrale canadienne est largement attendue pour réduire son taux d'intérêt de référence de 25 points de base à 4,50 % mercredi, sa deuxième réduction en autant de mois, après que des données récentes aient montré un ralentissement de l'inflation et une baisse des ventes au détail.

Les rendements des obligations d'État canadiennes ont baissé sur l'ensemble de la courbe, suivant les mouvements des bons du Trésor américain après une faible lecture du marché du logement aux États-Unis. Le 10 ans était en baisse de 2,5 points de base à 3,387%. (Reportage de Fergal Smith ; Rédaction de Paul Simao)