Le dollar canadien a atteint son plus bas niveau en deux mois et demi par rapport à son homologue américain mercredi, alors que la récente reprise des actions a perdu de son élan et que les investisseurs se préparent à recevoir les données du PIB national qui pourraient fournir des indices sur les perspectives des taux d'intérêt.

Le huard s'échangeait 0,4 % de moins à 1,3580 pour un dollar américain, ou 73,64 cents américains, après avoir touché son niveau intrajournalier le plus faible depuis le 13 décembre à 1,3605.

"Il semble qu'à la marge, on s'inquiète un peu plus de la durabilité de cette reprise du risque et je soupçonne que c'est ce qui a frappé le dollar canadien dans une certaine mesure aujourd'hui", a déclaré Bipan Rai, chef mondial de la stratégie de change chez CIBC Capital Markets.

Le Canada est un important producteur de matières premières, notamment de pétrole, et sa monnaie a donc tendance à être sensible au signal que les actions et d'autres actifs sensibles au risque envoient sur les perspectives économiques.

Les principaux indices de Wall Street ont glissé avant une lecture de l'inflation jeudi qui influencerait les paris sur la date à laquelle la Réserve fédérale commencera à réduire les taux d'intérêt américains.

Le Canada doit également publier des données économiques importantes jeudi, qui devraient montrer que l'économie a progressé à un taux annualisé de 0,8 % au quatrième trimestre.

"Nous devrions nous attendre à une légère reprise de l'activité, mais celle-ci sera principalement liée à l'investissement dans l'offre, ce qui n'est pas exactement le type de croissance qui devrait inquiéter la Banque du Canada", a déclaré M. Rai.

La banque centrale canadienne devrait maintenir son taux d'intérêt de référence à 5 % lors d'une décision politique mercredi prochain.

Les rendements des obligations du gouvernement canadien ont baissé sur l'ensemble de la courbe, avec le 10 ans en baisse de 2,5 points de base à 3,531%.

Le prix d'une émission d'obligations vertes annoncée précédemment par le gouvernement a été fixé à 3,545 %. L'obligation à 10 ans de 4 milliards de dollars canadiens a un coupon de 3,5 %. (Reportage de Fergal Smith ; Rédaction de Richard Chang)