Le dollar canadien a atteint son plus bas niveau depuis près de deux semaines par rapport à sa contrepartie américaine mercredi, alors que les prix du pétrole ont chuté et que les perspectives incertaines concernant les taux d'intérêt américains ont pesé sur le sentiment des investisseurs.

Le huard se négociait 0,3 % de moins à 1,3695 pour un dollar américain, ou 73,02 cents américains, après avoir atteint son niveau le plus bas depuis le 9 mai à 1,3698.

"Je dirais que rien ne joue vraiment en faveur du Canada aujourd'hui", a déclaré Marc Chandler, stratège en chef du marché chez Bannockburn Global Forex LLC. "Vous avez un dollar américain plus fort, des taux d'intérêt américains plus élevés, des actions plus faibles, un pétrole plus faible.

Les rendements obligataires américains ont augmenté et le billet vert a enregistré des gains par rapport à un panier de devises principales alors que les responsables de la Réserve fédérale ont reconnu la déception des récentes lectures de l'inflation dans les minutes de la dernière réunion de politique de la banque centrale.

Les principaux indices de Wall Street ont chuté et le prix du pétrole, l'un des principaux produits d'exportation du Canada, a baissé pour la troisième journée consécutive. Les contrats à terme sur le pétrole brut américain se sont établis à 77,57 $ le baril, soit une baisse de 1,4 %.

Le huard pourrait s'affaiblir davantage si les investisseurs réduisent les attentes de réduction des taux de la Fed, a déclaré M. Chandler, ajoutant : "Je pense que le marché évalue encore trop fortement la possibilité de deux réductions cette année de la part de la Fed".

La baisse du huard survient après que les données de mardi aient montré que le taux d'inflation annuel du Canada a chuté à 2,7 %, son niveau le plus bas depuis trois ans, ce qui fait craindre que la Banque du Canada ne commence à réduire ses taux d'intérêt lors de sa prochaine décision de politique monétaire le 5 juin.

Les rendements des obligations d'État canadiennes ont augmenté sur une courbe plus profondément inversée. Le 2 ans a augmenté de 4,6 points de base à 4,216%, tandis que le 10 ans a augmenté de 1,7 points de base à 3,601%. (Reportage de Fergal Smith ; édition de Diane Craft)