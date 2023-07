Le dollar canadien a légèrement baissé par rapport à son homologue américain vendredi après que des données préliminaires aient montré que l'économie nationale s'est contractée en juin, un signe possible que les coûts d'emprunt plus élevés contribuent à ralentir l'activité.

Le huard s'échangeait 0,1 % de moins à 1,3240 pour un billet vert, soit 75,53 cents américains, après avoir atteint son niveau intrajournalier le plus faible depuis le 11 juillet à 1,3249. Pour la semaine, la devise était également en baisse de 0,1 %.

L'économie canadienne a progressé de 0,3 % en mai et s'est probablement contractée de 0,2 % en juin, ce qui laisse présager un ralentissement qui pourrait mettre fin à la campagne de resserrement monétaire de la Banque du Canada, qui a poussé les taux d'intérêt à leur niveau le plus élevé en 22 ans.

Les données suggèrent "que l'élan sous-jacent s'affaiblit alors que les coûts d'emprunt plus élevés commencent à mordre", a déclaré Karl Schamotta, stratège en chef du marché chez Corpay, dans une note.

Des données séparées ont montré que l'inflation annuelle américaine a augmenté à son rythme le plus lent depuis plus de deux ans en juin, avec des pressions sous-jacentes sur les prix en baisse, une tendance qui, si elle se maintient, pourrait pousser la Réserve fédérale à mettre fin à son cycle de hausse des taux d'intérêt le plus rapide depuis les années 1980.

L'espoir d'un atterrissage en douceur de l'économie américaine a stimulé Wall Street et le prix du pétrole, l'un des principaux produits d'exportation du Canada. Les contrats à terme sur le pétrole brut américain se sont établis à 80,58 dollars le baril, soit une hausse de 0,6 %.

Les rendements des obligations d'État canadiennes ont baissé sur l'ensemble de la courbe. Le 10 ans était en baisse de 8,1 points de base à 3,536%, tandis qu'il a chuté de 4,1 points de base en dessous de l'équivalent américain à un écart de 43,6 points de base. (Reportage de Fergal Smith, édition d'Alistair Bell)