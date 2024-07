Le dollar canadien a atteint son niveau le plus bas depuis trois mois face à son homologue américain, mercredi, alors que la Banque du Canada a abaissé ses taux d'intérêt, comme prévu, pour la deuxième fois en deux mois et a indiqué qu'elle était susceptible de les assouplir davantage.

La Banque du Canada a réduit son taux de référence de 25 points de base à 4,5 % et a déclaré que d'autres réductions des coûts d'emprunt étaient probables si l'inflation continuait à ralentir conformément aux prévisions. En juin, la Banque du Canada est devenue la première banque centrale du G7 à commencer à assouplir sa politique.

"Le marché l'a d'abord pris un peu à la légère", a déclaré Michael Greenberg, responsable de la gestion des portefeuilles pour les Amériques chez Franklin Templeton Investment Solutions.

"Le dollar canadien s'est un peu déprécié, les rendements obligataires se sont un peu redressés, ce qui suggère que les gens se concentrent davantage sur le verbiage concernant l'offre excédentaire, le ralentissement de la demande et le ralentissement de l'économie, ce qui, bien sûr, suggère qu'il y aura encore d'autres réductions de taux au cours de ce cycle", a déclaré M. Greenberg.

Les investisseurs considèrent qu'il y a environ 50 % de chances qu'une nouvelle baisse des taux ait lieu lors de la prochaine annonce de politique monétaire en septembre et que 43 points de base d'assouplissement supplémentaire soient mis en place au total cette année.

Le dollar canadien s'échangeait 0,1 % de moins à 1,3790 pour un dollar américain, soit 72,52 cents américains, après avoir atteint son niveau intrajournalier le plus faible depuis le 17 avril à 1,3807. Il s'agit de la sixième journée consécutive de baisse de la devise.

Selon une estimation préliminaire, les ventes des usines canadiennes ont chuté de 2,6 % en juin par rapport à mai.

Le prix du pétrole, l'un des principaux produits d'exportation du Canada, a rebondi après avoir atteint son plus bas niveau en six semaines, soutenu par d'importantes réductions des stocks de pétrole brut et de carburant aux États-Unis. Les contrats à terme sur le pétrole brut américain étaient en hausse de 1,3 % à 77,97 $ le baril.

Les rendements des obligations canadiennes ont baissé sur l'ensemble de la courbe. Le taux à deux ans était en baisse de 8,6 points de base à 3,620%, après avoir touché son plus bas niveau depuis mai 2023 à 3,595%. (Reportage de Fergal Smith ; Rédaction de Rod Nickel)