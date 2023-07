Le dollar canadien a atteint son plus bas niveau en trois semaines par rapport à son homologue américain jeudi, suite à la chute des actions à Wall Street et aux données montrant que la balance commerciale du Canada est devenue étonnamment déficitaire.

Le huard s'échangeait 0,6 % de moins à 1,3358 pour un billet vert, soit 74,86 cents américains, après avoir atteint son niveau intrajournalier le plus faible depuis le 13 juin à 1,3369.

"Nous avons eu un chiffre commercial épouvantable", a déclaré Marc Chandler, stratège en chef du marché chez Bannockburn Global Forex LLC. "Le marché s'attendait à un excédent et il est apparu comme un déficit.

Le Canada a enregistré un déficit commercial de 3,44 milliards de dollars canadiens en mai, l'énergie et les céréales ayant entraîné une baisse des exportations, tandis que les métaux précieux non ouvrés et les véhicules à moteur ont contribué à une hausse des importations. Les analystes avaient prévu un excédent de 1,15 milliard de dollars canadiens.

Les principaux indices de Wall Street ont fortement chuté après que les données américaines montrant un marché de l'emploi solide ont fait grimper les rendements obligataires et alimenté les craintes que la Réserve fédérale ne se montre agressive dans le relèvement des taux d'intérêt.

Les investisseurs craignent que les hausses de taux de la banque centrale ne déclenchent une récession, réduisant ainsi la demande pour les matières premières produites par le Canada. D'autres devises liées aux matières premières, telles que le dollar australien et le dollar néo-zélandais, ont également perdu du terrain.

"Les monnaies que je mettrais dans un seau et que je dirais liées à la croissance sont sous pression", a déclaré M. Chandler.

La Banque du Canada augmentera ses taux d'intérêt d'un quart de point pour une deuxième réunion consécutive, à 5,00 % le 12 juillet, selon un sondage Reuters.

La grève des dockers canadiens est un autre facteur que la Banque du Canada doit prendre en compte avant l'annonce de sa politique, car plus elle dure, plus le risque de perturbation de la chaîne d'approvisionnement qui alimente l'inflation est grand, selon les économistes.

Le rendement canadien à 10 ans a atteint son plus haut niveau depuis novembre, à 3,559 %, avant de redescendre à 3,490 %, soit une hausse de 7,6 points de base sur la journée. (Reportage de Fergal Smith, édition de Marguerita Choy)