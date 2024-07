Le dollar canadien a atteint son plus bas niveau depuis huit mois face à son homologue américain jeudi, les investisseurs étant de plus en plus convaincus que la Banque du Canada continuerait à assouplir sa politique à la suite de sa dernière réduction de taux d'intérêt la veille.

Le huard se négociait 0,1 % plus bas à 1,3815 pour un dollar américain, ou 72,39 cents américains, après avoir atteint son niveau intrajournalier le plus faible depuis le 10 novembre à 1,3848.

"Le marché pense que la Banque du Canada a procédé à une réduction dovish", a déclaré Marc Chandler, stratège en chef du marché chez Bannockburn Global Forex LLC. "Le marché est plus confiant après la réunion qu'il y aura une autre réduction en septembre.

La Banque du Canada se concentre désormais sur la relance de l'économie plutôt que sur la suppression de l'inflation, ce qui augmente les perspectives de nouvelles réductions des taux d'intérêt dans les mois à venir, selon les analystes.

Les investisseurs considèrent qu'il y a environ 60 % de chances que la Banque du Canada réduise à nouveau ses taux lors de sa prochaine décision de politique monétaire en septembre, après que la banque centrale ait abaissé mercredi son taux directeur de 25 points de base pour la deuxième fois en deux mois, pour le porter à 4,50 %.

La liquidation des positions courtes sur le yen a également pesé sur le huard ces derniers jours, a déclaré M. Chandler, ajoutant qu'une opération populaire pour les fonds spéculatifs a été de vendre à découvert le yen et de prendre des positions longues sur des devises à rendement plus élevé telles que le huard, ainsi que les dollars australien et néo-zélandais.

Le prix du pétrole, l'un des principaux produits d'exportation du Canada, a augmenté après que des données économiques américaines plus solides que prévu ont alimenté les attentes d'une augmentation de la demande de pétrole brut. Les contrats à terme sur le pétrole brut américain étaient en hausse de 1 % à 78,35 dollars le baril.

Les rendements des obligations d'État canadiennes ont été mitigés sur une courbe plus plate. Le taux à deux ans était en hausse de 1,8 point de base à 3,650%, après avoir atteint son niveau le plus bas depuis mai de l'année dernière à 3,559%. (Reportage de Fergal Smith ; Rédaction de Sandra Maler)